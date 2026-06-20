Udgir News : मुंबई–लातूर–बिदर सुपरफास्टला तीन अतिरिक्त डबे; १७२ अतिरिक्त प्रवाशांना लाभ

उदगीर, (जि. लातुर) - उदगीर रेल्वे संघर्ष समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा विचार करून मुंबई–लातूर–बिदर सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये ३ अतिरिक्त डबे जोडण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे या गाडीची प्रवासी क्षमता १७२ ने वाढणार असून मराठवाडा व सीमाभागातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..१८ जून रोजी दक्षिण मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक गोपाल कृष्णन यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह उदगीर रेल्वे स्थानकाची पाहणी केली. यावेळी उदगीर रेल्वे संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित बैठकीत खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, व्यापारी, पत्रकार व नागरिक उपस्थित होते. बैठकीत वंदे भारत रेल्वेपासून स्थानिक रेल्वे सुविधांपर्यंत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..बैठकीदरम्यान संघर्ष समितीचे सचिव मोतीलाल डोईजोडे यांनी मुंबई–लातूर–बिदर सुपरफास्ट एक्सप्रेसमधील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन अतिरिक्त डबे जोडण्याची मागणी जोरदारपणे मांडली. गेल्या दोन वर्षांपासून समिती ही मागणी सातत्याने करत होती. मात्र बिदर येथील तांत्रिक अडचणींमुळे रेल्वे प्रशासनाने या मागणीकडे अपेक्षित लक्ष दिले नव्हते.बैठकीतील सकारात्मक चर्चेनंतर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आणि दक्षिण मध्य रेल्वेच्या मान्यतेनंतर मध्य रेल्वे प्रशासनाने संबंधित गाड्यांना ३ अतिरिक्त डबे जोडण्याचे आदेश जारी केले. या निर्णयामुळे तब्बल १७२ अतिरिक्त प्रवाशांना प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..वाढविण्यात येणारे डबेवातानुकूलित AC 2 Tier डबा (46 प्रवासी क्षमता), वातानुकूलित AC 3 Tier डबा (64 प्रवासी क्षमता),स्लीपर क्लास डबा (72 प्रवासी क्षमता).यामुळे गाडीची रचना पूर्वीच्या 21 ICF डब्यांवरून 24 ICF डब्यांपर्यंत वाढणार आहेत..अतिरिक्त डबे जोडण्याचे वेळापत्रक25 जून 2026 पासून रेल्वे क्रमांक 22107 मुंबई सीएसएमटी – लातूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 26 जून 2026 पासून 22108 लातूर – मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 26 जून 2026 पासून 22143 मुंबई सीएसएमटी – बिदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 27 जून 2026 पासून 22144 बिदर – मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेसया निर्णयामुळे उदगीर, लातूर, बिदर व परिसरातील हजारो रेल्वे प्रवाशांना दिलासा मिळणार असून संघर्ष समितीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.