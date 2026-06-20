मराठवाडा

Udgir News : मुंबई–लातूर–बिदर सुपरफास्टला तीन अतिरिक्त डबे; १७२ अतिरिक्त प्रवाशांना लाभ

प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा विचार करून मुंबई–लातूर–बिदर सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये ३ अतिरिक्त डबे जोडण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला.
Railway Three Additional Coaches

Railway Three Additional Coaches

sakal

युवराज धोतरे
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उदगीर, (जि. लातुर) - उदगीर रेल्वे संघर्ष समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा विचार करून मुंबई–लातूर–बिदर सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये ३ अतिरिक्त डबे जोडण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे या गाडीची प्रवासी क्षमता १७२ ने वाढणार असून मराठवाडा व सीमाभागातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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