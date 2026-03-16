Mundwadi Tanda Incident: मुंडवाडी तांडा येथील आगीत भाजलेल्या वृद्धाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

कन्नड: तालुक्यातील मुंडवाडी तांडा येथील एका ८० वर्षीय वृद्धाचा झोपडीला लागलेल्या आगीत भाजून उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता.१५) रोजी सकाळी साडे दहावाजेच्यासुमास घडली आहे. .हरीचंद जेसा जाधव (वय ८०, रा. मुंडवाडी तांडा, ता. कन्नड) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी किं, १२ मार्च रोजी पहाटे ३:३० वाजेच्या सुमारास मुंडवाडी तांडा येथे हरीचंद जाधव हे आपल्या झोपडीत झोपलेले असताना अचानक आग लागली..या आगीत जाधव हे गंभीररित्या भाजले गेले. त्यांना तात्काळ उपचारासाठी कन्नड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. होते. घाटी रुग्णालयातील ' विभागात त्यांच्यावर गेल्या तीन दिवसांपासून उपचार सुरू होते..मात्र, उपचाराला प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर रविवारी सकाळी पावणे अकरा वाजेच्यासुमारास वैद्यकीय अधिकारी यांनी हरीचंद जाधव यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी घाटी दवाखाना पोलीस चौकीचे ए.पी. भालेराव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..घटनेचा पुढील तपास कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे धीरज चव्हाण हे करीत आहेत. या घटनेमुळे मुंडवाडी तांडा परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.