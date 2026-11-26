अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील कोर्ट रोडवरील न्यायालयाच्या समोर असलेले भुजंग पवार यांना अतिक्रमणाबाबत नगर पालिकेने त्यांना तीन दिवसापूर्वीच अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी लेखी नोटीस देण्यात आली होती. पवार यांनी तीन दिवसानंतर ही अतिक्रमण काढून न घेतल्याने गुरुवारी (ता.26) सकाळी नगर पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, सभापती यांनी पुढाकार घेऊन पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात आले..यासाठी अप्पर पोलिस अधीक्षक डॉ.विक्रम साळी हे ठाण मांडून बसले होते.याचबरोबर व तीन पोलिस निरीक्षक,चार अधिकारी, 67 पोलीस कर्मचारी, वीस महिला पोलीस कर्मचारी, दोन आरसीबी च्या तुकड्या यांच्या उपस्थितीत अतिक्रमण हटविण्यात आले. यासाठी दोन जेसीबी, चार ट्रॅक्टर, टेम्पो या वाहनाचा उपयोग करण्यात आला. पवार यांचे सात पत्र्याचे शेड हटविण्यात आले..जालना येथील दंगा नियंत्रण पथक यांच्या दोन तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या अतिक्रमणस्थळी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यामध्ये महिला पोलीस अधिकारी, गृहरक्षक दलाचे जवान यांनी अतिक्रमणस्थळी बंदोबस्त असल्याने अतिक्रमण हटविण्यात आले.याप्रसंगी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल सुर्यवंशी,पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके,पोलिस उपनिरीक्षक भगवान नरवडेसह आदींची उपस्थिती होती.शहरातील कोर्ट रोडवरील न्यायालयाच्या समोर अतिक्रमण केलेले चार संशियता विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्याने दोन्ही संशियतावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचबरोबर त्यांनी केलेले अतिक्रमण काढण्याची मागणी नगरपालिकेकडे करण्यात आली होती..यातील चार संशयिताने शहरातील दत्ता लोहकरे यांना उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात वादातून शिवीगाळ करत मारहाण करत बंदुकीसारख्या शस्त्राचा धाक दाखविण्यात आला.तसेच शहरात अनेक ठिकाणी दहशत करत असल्याच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात करण्यात आल्या आहे. अतिक्रमण हटविण्याची मागणी करण्यात आल्याने गुरुवारी सकाळपासूनच अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.