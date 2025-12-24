मराठवाडा

Marathwada News : मुरंबी शेतात आग; सिंगल फेज डिपी स्पारकिंगमुळे ऊसासह सिंचन प्रणाली जळून खाक!

Murambi Sugarcane Fire : मुरंबी शेतात सिंगल फेज डिपीवरील स्पारकिंगमुळे ऊस आणि सिंचन यंत्रणा जळून शेतकऱ्याचे तिन ते चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्याने संबंधित विभागाला माहिती दिली असून पंचनाम्याद्वारे नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
Incident of Sugarcane Fire in Murambi

Incident of Sugarcane Fire in Murambi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोविंद सूर्यवंशी

बर्दापूर : गावठान सिंगल फेज डिपीवर स्पारकिंग होवून आग लागून अंदाजे एक हेक्टरच्या वर ऊस जळून खाक झाल्याची घटना मुरंबी (तालूका अंबाजोगाई ) येथे ( ता. २३) रोजी सायंकळच्या सुमारास घडली या आगीत ऊसासह ठिबक सिंचन व स्वींकलर पाईप्सचे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे नुकसान झाले असल्याचा प्राथमिक अंदात आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
Farmer
fire
sugarcane
Crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com