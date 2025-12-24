Marathwada News : मुरंबी शेतात आग; सिंगल फेज डिपी स्पारकिंगमुळे ऊसासह सिंचन प्रणाली जळून खाक!

गोविंद सूर्यवंशीबर्दापूर : गावठान सिंगल फेज डिपीवर स्पारकिंग होवून आग लागून अंदाजे एक हेक्टरच्या वर ऊस जळून खाक झाल्याची घटना मुरंबी (तालूका अंबाजोगाई ) येथे ( ता. २३) रोजी सायंकळच्या सुमारास घडली या आगीत ऊसासह ठिबक सिंचन व स्वींकलर पाईप्सचे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे नुकसान झाले असल्याचा प्राथमिक अंदात आहे..मुरंबी ( तालूका अंबाजोगाई )शिवार गट नंबर १२६ व १२४ मधील देविदास जगताप यांच्या शेतात ऊस उभा होता. संबंधित शेतकऱ्याच्या शेताच्या जवळील मूरंबी गावठान सिंगल फेज डिपी वर ( ता. २३) रोजी सायंकळच्या सुमारास स्पारकींग होवून ठिणगी पडली त्यातून उसाला आग लागल्याचे शेतकऱ्याकडून सांगण्यात आले..Kolhapur Kagal-Nidhori road : पर्यायी महामार्गा’त रूपांतरित झालेल्या कागल-निढोरी मार्गावर ओव्हरलोड वाहनांचा दहशत-दिवसेंदिवस वाढतोय धोका.या घटनेची माहिती मिळताच जवळपासचे शेतकरी व ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या आगीत ऊसासह ठिबक सिंचन व स्वींकलर पाईप्स जळून गेल्याने शेतकऱ्याचे अंदाजे तिन ते चार लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेची माहीती शेतकऱ्याने संबंधित विभागांना दिली असून, संबंधित विभागाने पंचनामा करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.