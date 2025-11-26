Pachod News : मुरमा येथील शेतकऱ्याने दोन एकर पपईच्या बागेवर भावाअभावी फिरवला रोटाव्हिटर

पाचोड - मोठ्या उत्पन्नाच्या अपेक्षेने लागवड केलेल्या पपईच्या दरामध्ये कमालीची घसरण झाली, त्यातच अतिवृष्टीने थैमान घातले, अन् याचा फटका फळबागांवर होऊन पपई उत्पादकाच्या नशिबी निराशा येऊन मुरमा (ता. पैठण) येथील एका शेतकऱ्याने पपईला योग्य दर मिळत नसल्याने चक्क दोन एकरांवरील उभ्या पपईच्या बागेवर रोटाव्हिटर फिरवला..मुरमा (ता. पैठण) येथील शेतकरी निवृत्ती कल्याणराव मापारी यांनी मागील नोव्हेंबर महिन्यात दोन एकर शेतीत पपईची लागवड केली, या पपईच्या बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळण्याच्या आशेने त्याने रोप , खते , औषधी व मशागतीवर दोन लाख रुपयापेक्षा अधिक खर्च केला, मात्र यंदा अतिवृष्टीचा फटका बसून नशिबी निराशा आली..त्यातच बदलत्या हवामानाचाही परिणाम होऊन केवळ झाडे वाढली, अन् फूल व फळगळती होऊन जेमतेम फळे लगडली. थोड्याफार प्रमाणात गत दोन महिन्यांपासून पपईचे उत्पादन निघण्यास सुरुवात झाली,पपईला केवळ चार ते सहा रुपये किलो प्रमाणे दर मिळत असल्याने यातून लागवडीचाही खर्च निघेनासा झाला.त्यामुळे पदरी निराशाच येत असल्याचे पाहून शेतकरी निवृत्ती मापारी यांनी तब्बल दोन एकर क्षेत्रावरील दोन हजार पपईच्या झाडांवर रोटव्हिटर फिरविण्याचा निर्णय घेतला. बाजारपेठेत फळाला भावच नसल्याने फळ तोडण्यासही शेतकऱ्यास आर्थिक झळ बसू लागली..पपई तोडण्यासाठी मजुरांना प्रत्येकी टनामागे साडे तीनशे रुपये मजुरी द्यावी लागते. फळे तोडण्याची मजुरीदेखील निघत नाही, व्यापारी कमी दरात पपई खरेदी करीत असल्याने नैराश्यातून या शेतकऱ्याने अवघ्या पपईच्या क्षेत्रावर रोटाव्हेटर फिरविले.'तुर्तास शेतीव्यवसाय हा बेभरवशाचा व्यवसाय ठरला आहे.पपईचे दर ठरविण्यासाठी सरकारच्या वतीने एक समिती नेमण्यात यावी अन् त्या माध्यमातून पपईचे दर ठरविण्यात यावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणारे दर मिळतील. मात्र पपईचे दर ठरविण्यासाठी अशी कुठलीही समिती नाही, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या माध्यमातून ठरवलेली समन्वय समिती हे दर ठरवतात..मात्र सरकारचे पपई उत्पादक शेतकऱ्यांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे पपई नामशेष होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तरी शासनाने पपईला हमीभाव जाहीर करावे, नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांचा झालेला नुकसानीचे पाहणी करून पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी' अशी मागणी शेतकरी निवृत्ती मापारी यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.