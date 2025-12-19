Marathwada Crime : बारावीच्या विद्यार्थिनीचा घरात संशयास्पद मृत्यू; गळ्यावरील जखमेमुळे अनेक शक्यता!

शेंदुरवादा : गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथे एका १७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी उघडकीस आली. वैष्णवी संतोष निळ (वय १७) असे मृत तरुणीचे नाव असून ती वाळूज येथील विद्यालयात इयत्ता बारावीमध्ये शिक्षण घेत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, वैष्णवी ही नेहमीप्रमाणे वाळूज येथील महाविद्यालयातून घरी आली होती. त्यानंतर तिचे आईसोबत बोलणेही झाले होते..सायंकाळी सुमारे चारच्या सुमारास तिचे आजोबा यादव निळ हे घरी आले असता वैष्णवीच्या अंगावर रक्त लागलेले दिसून आले. सुरुवातीला तिला रक्ताच्या उलट्या झाल्या असाव्यात, असा त्यांना संशय आला. त्यांनी ही माहिती वैष्णवीचे वडील संतोष यादव निळ व आई मथुरा यांना दिली. कुटुंबीय व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली असता वैष्णवीच्या गळ्यावर धारदार हत्याराने वार केल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेच्या वेळी घरात कोणीही नसल्याची माहिती असून आई मथुरा शेतात तर वडील संतोष पानटपरी चालवयाला गेल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे हा मृत्यू खून, आत्महत्या की घातपात, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून विविध शक्यतांच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे..Akola Crime : 'देवाभाऊ' अकोल्याच्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या; नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा होतोय उदय; रहस्यमय हत्यांनी पोलिसांसमोर कोडे!.घटनेची माहिती मिळताच वाळूज पोलीस ठाण्याचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. तपासासाठी फॉरेन्सिक टीम तसेच श्वान पथकाला पाचारण करण्यात आले. घरातील व परिसरातील पुरावे बारकाईने तपासले जात असून मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिस उप आयुक्त पंकज अतुलकर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त भागीरथी पवार, वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्यासह पोलीस उपनिरीक्षक अजय शितोळे, रमेश राठोड, अमोल गायकवाड, पांडुरंग शेळके, संदीप धनेधर, गजानन सपकाळ, विजय पिंपळे व मल्हार गरगडे आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. वृत्त लिहीपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रकिया सुरू होती. वैष्णवीच्या अकाली मृत्यूमुळे मुरमी गावात शोककळा पसरली आहे. कुटुंबीयांचा आक्रोश पाहून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून अहवालानंतरच मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होणार आहे. वाळूज पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी कसून तपास सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..शेंदुरवादा भागात खळबळमुरमीसारख्या शांत ग्रामीण भागात तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गाव हादरून गेले आहे. मृत तरुणी बारावीची विद्यार्थिनी असल्याने पालकांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दिवसा, घरातच मृतदेह आढळल्याने भीतीचे वातावरण पसरले असून महिलांमध्ये व तरुणींमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. ग्रामस्थांमध्ये विविध तर्कवितर्क सुरू असून पोलिस तपासातून सत्य लवकर समोर यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.