मराठवाडा

Marathwada Crime : बारावीच्या विद्यार्थिनीचा घरात संशयास्पद मृत्यू; गळ्यावरील जखमेमुळे अनेक शक्यता!

Waluj Police : मुरमी गावात १७ वर्षीय विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोस्टमॉर्टम अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
Suspicious Death of Teen Girl Shocks Murmi Village

नानासाहेब जंजाळे
शेंदुरवादा : गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथे एका १७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी उघडकीस आली. वैष्णवी संतोष निळ (वय १७) असे मृत तरुणीचे नाव असून ती वाळूज येथील विद्यालयात इयत्ता बारावीमध्ये शिक्षण घेत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, वैष्णवी ही नेहमीप्रमाणे वाळूज येथील महाविद्यालयातून घरी आली होती. त्यानंतर तिचे आईसोबत बोलणेही झाले होते.

