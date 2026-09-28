मराठवाडा

Murud Accident : मुरूडमध्ये तिहेरी अपघातात एक ठार, दोन जखमी

मुरुड येथील माले पेट्रोल पंपासमोर झालेल्या दोन दुचाकी व ट्रक यांच्या झालेल्या तिहेरी अपघातात एक जण जागीच ठार तर दोघे जखमी झाले आहेत.
Sanjay Deshmukh

Sanjay Deshmukh

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुरुड - येथील माले पेट्रोल पंपासमोर झालेल्या दोन दुचाकी व ट्रक यांच्या झालेल्या तिहेरी अपघातात एक जण जागीच ठार तर दोघे जखमी झाले आहेत. ही घटना सोमवारी ता. 28 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजे दरम्यान घडली.

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