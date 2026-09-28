Murud Accident : मुरूडमध्ये तिहेरी अपघातात एक ठार, दोन जखमी

मुरुड - येथील माले पेट्रोल पंपासमोर झालेल्या दोन दुचाकी व ट्रक यांच्या झालेल्या तिहेरी अपघातात एक जण जागीच ठार तर दोघे जखमी झाले आहेत. ही घटना सोमवारी ता. 28 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजे दरम्यान घडली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक मालवाहू ट्रक क्रमांक एम एच 32 क्यू 2725 हा मुरुडहून लातूरच्या दिशेने जात होता त्याला पल्सर गाडी (क्रमांक एम एच 24 बिव्ही 8394) वरील संजय रमेश देशमुख रा बोरगाव (काळे) हे ओव्हरटेक करत असताना समोरून दुचाकी गाडी क्रमांक एम एच 24 सिई 3683 वरील कृष्णा मौलाल शिंदे (वय-17) रा. मुरुड हा वेगात आला..यांची समोरासमोर जोराची धडक बसली यात संजय देशमुख हे धडक बसल्यामुळे बाजूने जाणाऱ्या ट्रकच्या पाठीमागील टायर खाली आले. टायर अंगावरून गेल्याने ते गंभीर जखमी होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.यांच्याच गाडीवरील गाडीवरील दत्ता भैरवनाथ शिंदे वय 36 रा बोरगाव काळे व समोरील गाडीवरील कृष्णा शिंदे असे दोन जखमी झाले जखमींना उपचारासाठी मुरुड व लातूर येथील खाजगी रुग्णालायात दाखल केले असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.