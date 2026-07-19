मराठवाडा

Child Marriage Stopped: मुरुडमध्ये १७ वर्षीय मुलीचा बालविवाह प्रशासनाच्या तत्काळ कारवाईने थांबवला

मुरुडमध्ये १७ वर्षीय मुलीचा बालविवाह प्रशासनाच्या धडाकेबाज कारवाईने थांबवला; पालकांचे समुपदेशन, शिक्षण सुरू ठेवण्याची लेखी हमी
The Women and Child Development Department, Childline officials and police jointly intervened under the Child Marriage Prohibition Act, 2006.

The Women and Child Development Department, Childline officials and police jointly intervened under the Child Marriage Prohibition Act, 2006.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुरुड : मुरुड येथील बन्सी मंगल कार्यालयात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,लातूर यांच्या आदेशाने धम्मानंद कांबळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी लातूर बापू सूर्यवंशी जिल्हा समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन लातूर आणि संभाजी कांबळे केस वर्कर चाइल्ड हेल्पलाइन लातूर पोलीस प्रशासन यांनी संयुक्तपणे तत्काळ कारवाई करत रोखला. ता 19 जुलै रोजी दुपारी ही घटना घडली.

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