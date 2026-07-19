Child Marriage Stopped: मुरुडमध्ये १७ वर्षीय मुलीचा बालविवाह प्रशासनाच्या तत्काळ कारवाईने थांबवला

मुरुड : मुरुड येथील बन्सी मंगल कार्यालयात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,लातूर यांच्या आदेशाने धम्मानंद कांबळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी लातूर बापू सूर्यवंशी जिल्हा समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन लातूर आणि संभाजी कांबळे केस वर्कर चाइल्ड हेल्पलाइन लातूर पोलीस प्रशासन यांनी संयुक्तपणे तत्काळ कारवाई करत रोखला. ता 19 जुलै रोजी दुपारी ही घटना घडली..या बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ जुलै रोजी वसवाडी ता लातूर येथील एका मुलीचा बालविवाह मुरुड येथे बन्सी मंगल कार्यालयात मुरुड येथील एका मुलाशी विवाहाची तयारी सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 वर मिळाली होती. त्यानंतर बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मुलीच्या जन्मतारखेची पडताळणी केली असता ती विवाहासाठी कायदेशीर वयोमर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 प्रमाणे सदरचा बालविवाह तातडीने थांबविण्यात आला. या प्रकरणी मुलीचे व पालकांचे समुपदेशन करण्यात आले. मुलीचे शिक्षण सुरू ठेवावे तसेच ती सज्ञान होईपर्यंत विवाह न करण्याबाबत पालकांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात आले. आवश्यकतेनुसार पुढील संरक्षणात्मक उपाययोजनाही करण्यात आल्या..प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले असून, अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तात्काळ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ,महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल कल्याण समिती किंवा स्थानिक पोलिसांना कळवावे, असे सांगितले आहे. बालविवाह हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असून, अशा प्रथेला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.