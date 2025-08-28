Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी फुलंब्रीतील मुस्लिम मावळे मुंबईत; मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनात रॅली सहभाग

फुलंब्री - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर उग्र स्वरूप धारण केलेल्या आंदोलनाला आता विविध समाजघटकांचा पाठींबा मिळत आहे. विशेष म्हणजे फुलंब्री येथील मुस्लिम मावळे मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग गुरुवारी (ता.२८)नोंदवला आहे..मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या मोर्चामध्ये सहभागी होताना अजहर सय्यद यांनी सांगितले की, 'मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभिमान आहे. समाजाला न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे.या लढ्यात आम्ही मुस्लिम मावळे मराठा बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.' त्यांच्या सोबत आलेल्या सहकाऱ्यांनी फलक, बॅनर घेऊन घोषणाबाजी करत आंदोलनाला अधिक जोम दिला. 'मराठा आरक्षण द्या – समाजाला न्याय द्या', एक मराठा - लाख मराठा, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..या आंदोलनात मुस्लिम मावळ्यांचा सहभाग झाल्याने मराठा आरक्षणाची लढाई ही केवळ एका समाजापुरती मर्यादित नसून सर्व घटकांचा सामूहिक न्यायाचा लढा ठरत असल्याचे चित्र दिसून आले. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी या पावलाचे स्वागत करत, आंदोलन अधिक व्यापक आणि प्रभावी होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे..मुस्लिम मावळ्याचे फलक -मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे जाणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या रॅलीमध्ये फुलंब्रीतील मुस्लिम मावळे सहभागी झाले आहे. यामध्ये मुस्लिम बांधवांनी गणेशोत्सवानिमित्त श्री गणेशाची मूर्ती, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे एकत्रित बॅनर तयार करून त्यावर पाटलांचा 'मुस्लिम मावळा' अशी संबोधून फलक हाती घेतला आहे. त्यामुळे हा फ्लेक्स चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.