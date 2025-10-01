Mysterious Sound: गूढ आवाजाने शिरूरकासार परिसरातील नागरिकांत घबराट; लोक रस्त्यावर पळाले

शिरूरकासार : मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी दोनच्या दरम्यान झालेल्या गूढ आवाजाने गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. .चाहूरवाडी येथील अविनाश खेंगरे म्हणाले, घरात असताना अचानक मोठा आवाज झाला. बाहेर पडलो तर लोक रस्त्यावर जमले होते. आर्वी येथील हनुमान भुसारे म्हणाले, आवाजामुळे सर्वत्र घबराट पसरली..Boisar Fire: बोईसरमध्ये अग्नितांडव! रेल्वे स्थानकाजवळच्या गोडाऊनला भीषण आग! परिसरात धुराचे मोठे लोट.तर शिरूर येथील सचिन उटे म्हणाले, पेठेत मोठा आवाज झाला आणि नागरिक भीतीने बाहेर पडले. या घटनेबाबत महसूल प्रशासनाचे नायब तहसीलदार विजय इंगळे यांनी सांगितले की, संबंधित विभागाकडून अद्याप कोणताही अधिकृत खुलासा नाही, मात्र, मागील महिन्यातही अशा प्रकारच्या दोन घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.