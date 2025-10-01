मराठवाडा

Mysterious Sound: गूढ आवाजाने शिरूरकासार परिसरातील नागरिकांत घबराट; लोक रस्त्यावर पळाले

Loud Bang: शिरूरकासार गावात मंगळवारी दुपारी अचानक गूढ आवाज झाला; नागरिक घाबरले व रस्त्यावर पडलो. मागील महिन्यातही अशा दोन घटना नोंदल्या असून अधिकृत स्पष्टीकरण नाही.
शिरूरकासार : मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी दोनच्या दरम्यान झालेल्या गूढ आवाजाने गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

