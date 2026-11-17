पारध - अवघडराव सावंगी (ता. भोकरदन) येथील पातळेश्वर संस्थानचे मठपती महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी उर्फ दौलत सातपुते महाराज यांनी रविवारी (ता. 15) सकाळी गळफास घेऊन संशयास्पद आत्महत्या केल्याचे आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. तर सोमवारी (ता. 16)पारध पोलिसांनी त्यांचा गायब असलेला मोबाईल फोन बारव मधून पाण्यातून शोधून बाहेर काढला आहे..परंतु अद्याप त्यातील डाटा आणी इतर माहिती सायबर पोलिस विभागाकडून कव्हर करणे सुरु असल्यामुळे मोबाईल उघडल्यानंतरच या आत्महत्याचे कोडे उलगडणार आहे.तर आत्महत्या नंतर त्यांचा मोबाईल फोन गायब झाल्यामुळे या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढली. असून, पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरु केला आहे. रात्री कीर्तन करून सकाळी महाराज गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे उघडकीस झाल्याने या प्रकारणाचा पोलिसांकडून कसून तपास सुरु असून,पोलिसांनी मंगळवारी (ता. 17) घटना घडली त्या दिवशी मंदिरात उपस्थित असलेल्या भाविकांचा जबाब घेतला असून, यात महाराजांनी घराचा दरवाजा आतून लावून घेतल्यामुळे सकाळी भाविकांनी दरवाजा तोडून मोकळा केल्याचे सांगितले..मोबाईल फोन पाण्यात फेकल्यामुळे बंद असल्याने तो सायबर पोलिस विभागाकडे देण्यात आला आहे. परंतु पोलिसांना सापडलेला मोबाईल फोन हा महाराजांचाच आहे का..? इतर कोणाचा...? महाराजांनी आत्महत्या केली. तर मोबाईल का फेकला..? की आणखी या आत्महत्या प्रकरणात कोणी आहे ...? हे सर्व प्रश्न आता मोबाईल उघडल्यावरच उघडे पडणार आहे..महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांकडून तीन दिवसापासून वेगवेगळ्या अँगलने कसून तपास सुरु आहे. सीडीआर आणी मोबाईल अहवाल आल्यानंतरच या प्रकरणाचा तपास स्पष्ट होणार आहे.- सचिन खामगळ, सहायक पोलिस निरीक्षक, पारध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.