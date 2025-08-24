Water Storage: नळदुर्ग पाटबंधारे क्षेत्रातील ३२ साठवण तलावांपैकी १५ पूर्ण क्षमतेने भरलेले

नळदुर्ग : येथील पाटबंधारे कार्यालय क्षेत्रातील ३२ पैकी १५ साठवण तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत आहे. बोरी (कुरनूर) आणि खंडाळा या दोन्ही मध्यम प्रकल्पांचा यात समावेश आहे, तर सात साठवण तलावही लवकरच भरण्याची शक्यता आहे..नळदुर्ग पाटबंधारे कार्यालयाअंतर्गत १४ हजार ३७३ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. ज्यामध्ये सरासरी नऊ हजार १४६ शेतकरी लाभार्थी आहेत. सिंचनासाठी साडेनऊ किलोमीटर मुख्य कालवा असून, उपकालव्याची लांबी ५१.२५ किलोमीटर आहे. .नळदुर्ग पाटबंधारे कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील बोरी (कुरनूर), खंडाळा या दोन मध्यम प्रकल्पांसह सलगरा (दिवटी), निलेगाव, अलियाबाद, जळकोट, मुर्टा १, मुर्टा २, होर्टी २, होर्टी (ल.पा.), हंगरगा नळ सिंदगाव, लोहगाव, शहापूर, खुदावाडी हे साठवण तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले असून, चिवरी (उमरगा) ल.पा. ८७ टक्के, चिवरी (उमरगा सा.त.) क्र. ३० टक्के, फुलवाडी ९.४७ टक्के, देवसिंगा (तूळ) ३६.७४ टक्के, वडगाव (देव) ७८ टक्के, चिकुंद्रा ६८ टक्के, खंडाळा टक्के, अणदूर ८३ टक्के, होर्टी क्र. एक ८२ टक्के, नंदगाव १६ टक्के, सलगरा मड्डी २३ टक्के, कुन्सावळी ३१ टक्के, केशेगाव २७.८३ टक्के पाणीसाठा झाला आहे..Chh. Sambhajinagar: छातीवर वार होऊनही वडिलांना वाचविण्यासाठी काढली दुचाकी! प्लॉटच्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर झाला होता हल्ला.तीर्थक्षेत्र तुळजापूर, नळदुर्ग व अणदूरसह अनेक गावांची तहान भागविणाऱ्या व अनेक शेतकऱ्यांची शेती ज्याच्यावर अवलंबून आहे, अशा बोरी (कुरनूर) मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता ३५.२६ द.ल.घ.मि. एवढी असून, दुसरा मध्यम प्रकल्प असलेल्या खंडाळा तलावाची साठवण क्षमता ६.२५७ द.ल.घ.मि. एवढी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.