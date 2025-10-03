Pocra Yojana: पोकरा टप्पा दोनसाठी पदभरतीला खो; सात हजार गावांची वर्षापूर्वी निवड होऊनही कार्यवाही रखडली

विष्णू नाझरकर जालना : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ, सिंचन कार्यक्षमतेत सुधारणा, हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती आदी उद्दिष्टांसाठी राबविण्यात येणारा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) टप्पा-२ गेल्या अनेक महिन्यांपासून कागदावरच आहे. गावांची निवड होऊन एक वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी उलटला, तरी प्रकल्पासाठी मंजूर केलेले राज्यातील १२५७ पदे अद्यापही भरलेली नाहीत..जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत अंदाजित सहा हजार कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प टप्पा २ राबविण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांची निवड वर्षभरापूर्वी झाली. प्रकल्प राबवण्यासाठी १२५७ पदे मंजूर झाली. मात्र सरकारकडून पदभरती अद्याप झालेली नाही..कृषी विभागाच्या सूत्रांनुसार टप्पा-२ मध्ये गाव, उपविभाग, जिल्हा पातळीपासून प्रकल्प अंमलबजावणी घटक (पीएमयू) पर्यंत अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. समूह सहायक, प्रकल्प सहायक, जिल्हा व विभाग नोडल अधिकारी अशी सर्व १२५७ पदे शासन निर्णयाने मंजूर झाली आहेत. मात्र भरतीबाबत कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी कामकाजाचा वेग मंदावला असून विविध घटकांसाठी मंजूर निधीही वेळेवर खर्च होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे..या जिल्ह्यांतील गावांची निवडया प्रकल्पाअंतर्गत अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलडाणा, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नांदेड , धाराशिव, परभणी, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ, नाशिक, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या २१ जिल्ह्यांमधील ७२०१ गावांची निवड झाली आहे..Pune News : वैयक्तिक लाभाच्या योजना आता ऑनलाइन; ‘झेडपी’ने मागविले शेती उपयोगी साहित्यांसाठी अर्ज.योजनेतील पहिला टप्पा अनेक जिल्ह्यांत यशस्वी ठरल्याने टप्पा-२ कडूनही शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र प्रशासकीय विलंबामुळे प्रकल्पाचा गतिमान फायदा अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकलेला नाही. रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रकल्पाला आवश्यक मनुष्यबळ मिळाल्यास उद्दिष्टे साध्य होतील. सरकारने लवकरात लवकर पदभरती करावी. योजनेत गैरप्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.— रविकांत तुपकर, शेतकरी नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.