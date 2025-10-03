मराठवाडा

Pocra Yojana: पोकरा टप्पा दोनसाठी पदभरतीला खो; सात हजार गावांची वर्षापूर्वी निवड होऊनही कार्यवाही रखडली

जालना : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ, सिंचन कार्यक्षमतेत सुधारणा, हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती आदी उद्दिष्टांसाठी राबविण्यात येणारा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) टप्पा-२ गेल्या अनेक महिन्यांपासून कागदावरच आहे. गावांची निवड होऊन एक वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी उलटला, तरी प्रकल्पासाठी मंजूर केलेले राज्यातील १२५७ पदे अद्यापही भरलेली नाहीत.

