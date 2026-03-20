Nanded News: नांदेड मनपा स्वीकृत सदस्य निवडीत भाजपकडून निष्ठावंतांवर गाजर दाखवल्याचा आरोप

नांदेड: महापालिका निवडणुकीनंतर स्वीकृत सदस्य तसेच महिला व बालकल्याण आणि स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्त्यांवरून शहरातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. विशेषतः स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीत भाजपने घेतलेल्या निर्णयांमुळे पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत..महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठी होती. संभाव्य बंडाळी टाळण्यासाठी नेतृत्वाने अनेकांना समजूत घालत पदे किंवा स्वीकृत सदस्यपदाची संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष निवडीच्या वेळी चित्र पूर्णतः बदलल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आश्वासन वेगळे आणि निर्णय वेगळे, अशी टीका आता उघडपणे होऊ लागली आहे. स्वीकृत सदस्य म्हणून दिलीप कंदकुर्ते, अमित तेहरा, आशुतोष जोशी, अंकुश देवसरकर आणि सुप्रिया पाटील यांची निवड करण्यात आली. .मात्र, या निवडीवरूनच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही नव्याने पक्षात दाखल झालेल्या किंवा मर्यादित ओळख असलेल्या व्यक्तींना संधी देण्यात आल्याने जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात आलेल्या काही चेहऱ्यांना थेट मनपात स्थान देण्यात आल्याने 'काँग्रेसमय भाजप' असा टोला विरोधकांसह पक्षांतर्गत गटातूनही दिला जात आहे. दरम्यान, सुप्रिया पाटील यांच्या निवडीवरूनही चर्चा रंगली आहे. .तसेच आशुतोष जोशी आणि अंकुश देवसरकर यांच्या निवडीबाबतही पक्षासाठी योगदान किती? असा सवाल उपस्थित होत आहे. काहींनी या निवडीमागे दबावगटांचे राजकारण असल्याचा आरोपही केला.. .हे निष्ठावंत मात्र दूरच विशेष म्हणजे, ॲड. दिलीप ठाकूर, कुणाल कंदकुर्ते, चैतन्य देशमुख, सुषमा थोरात, शुभांगी देवसरकर, विश्वास कदम आणि मनोज लोहिया यांसारखी नावे चर्चेत असतानाही अंतिम यादीत त्यांना स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे या निष्ठावंतांना गाजर दाखवून डावलले, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये पसरली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वासमोर संघटनात्मक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.