Nanded Crime: प्रियकराच्या मृतदेहासोबत लग्न करणारी आंचल घरातून गेली, ती आलीच नाही; नेमकं काय घडलं? सासूने सगळं सांगितलं...

Nanded Crime News: प्रियकराची हत्या झाल्यानंतर त्याच्या मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल आता गायब झाली आहे. माहेरी गेलेली आंचल संपर्कात नसल्याचं तिच्या सासूचं म्हणणं आहे. या खुनाची घटना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घडली होती. आंचलने तिचा भाऊ आणि वडिलांवर हत्येचे आरोप केलेले होते. .नोव्हेंबरमध्ये नेमकं काय घडलं होतं?नांदेड शहरातील जुना गंज भागातील आंचल मामीडवाड या तरुणीचे सक्षम ताटे नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र हे प्रकरण आंचलच्या घरी समजल्यानंतर तिच्या वडिलांनी आणि भावाने मिळून सक्षमचा निर्घृण खून केला. सक्षमवर आधी गोळी झाडण्यात आली आणि नंतर त्याच्या डोक्यात फरशी घालून खून करण्यात आला, भाऊ आणि वडिलांवर हत्येचा आरोप आंचलनेच केलेला होता.विशेष म्हणजे सक्षम हा आंचलच्या भावाचा मित्र देखील होता. यामुळे त्याचे तरूणीच्या घरी येणे-जाणेही होते. मात्र त्यांच्या प्रेमाची भनक लागल्यानंतर या प्रेमास तरूणीच्या घरून कडाकडून विरोध झाला. तरीही विरोधाला न जुमानता त्या दोघांनी प्रेमाच्या आणाभाका घेतल्या होत्या..Pargaon News : माणुसकीचा आदर्श! मरेपर्यंत मैत्री निभावणारे सर्वच असतात मात्र मित्राच्या मृत्यूनंतर देखील त्याचे कुटुंब सावरण्यासाठी धाऊन आले मित्र.हत्येनंतर आंचलने चक्क आपल्या प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न केलं आणि त्याच्या नावाचं कुंकूदेखील लावून घेतलं. एवढच नाहीतर या तरूणीने तिच्या प्रियकराची हत्या करणाऱ्या आपल्या भावाला व वडिलांना फाशीची शिक्षा दिली जावी, अशी मागणीही केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण राज्यभर गाजलं होतं..Pargaon News : माणुसकीचा आदर्श! मरेपर्यंत मैत्री निभावणारे सर्वच असतात मात्र मित्राच्या मृत्यूनंतर देखील त्याचे कुटुंब सावरण्यासाठी धाऊन आले मित्र.आंचल कुठे गायब झाली?मृत सक्षमची आई संगीता ताटे यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमधून आंचल गायब झाल्याचं सांगितलं. त्या म्हणाल्या की, आजीची तब्येत खराब झाल्याचं आंचलने सांगितलं.. त्यामुळे तिला घरी जायचं होतं. तिचं घर इथून जवळच आहे. मी तिला सोडायला गेले होते.. मात्र त्यानंतर ती माघारी आलीच नाही.संगीता ताटे पुढे म्हणाल्या की, आजीकडे जाण्यापूर्वी आंचल आपल्या काकांच्या संपर्कात होती. ती कुणाला बोलायची, काय बोलायची, यावर आम्ही बंधनं आणली नव्हती. मात्र ती घरी निघून गेली आणि परत आलीच नाही..दरम्यान, सक्षमच्या वडिलांचंही तीन महिन्यांपूर्वी निधन झालं आहे. घर सोडल्यापासून आंचलचा आणि तिच्या सासूचा संपर्क झाला नसल्याचं संगीता ताटे यांनी सांगितलं. आंचल नेमकी गेली कुठे? तिच्या घरच्यांनी तिला लपवून ठेवलंय का? याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.