मराठवाडा

District Bank Election: देगलूर-जिल्हा बँक निवडणुकीत विजयसिंह देशमुख यांचा अवघ्या तीन मतांनी निसटता विजय; शहर व हाणेगावात फटाक्यांनी जल्लोष

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या देगलूर मतदारसंघात काँग्रेसच्या श्वेता पाटील यांना मागे टाकत भाजपाचे विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर अवघ्या तीन मतांनी विजयी; अंतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि शेवटच्या क्षणी बदललेल्या समीकरणांमुळे निवडणुकीला चुरशीची रंगत
Vijaysingh Deshmukh Victory

Vijaysingh Deshmukh Victory

Sakal

अनिल कदम
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देगलूर : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून काँग्रेसच्या महाराजजी तालुकाध्यक्ष श्वेता बसवराज पाटील वनाळीकर व भाजपाचे विद्यमान संचालक विजयसिंह बाळासाहेब देशमुख हाणेगावकर यांच्या अखेरच्या क्षणी अत्यंत अटीतटीची लढत होऊन त्यात भाजपाचे विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर हे अवघ्या तीन मताने विजयी झाले आहेत.

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