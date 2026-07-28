District Bank Election: देगलूर-जिल्हा बँक निवडणुकीत विजयसिंह देशमुख यांचा अवघ्या तीन मतांनी निसटता विजय; शहर व हाणेगावात फटाक्यांनी जल्लोष

देगलूर : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून काँग्रेसच्या महाराजजी तालुकाध्यक्ष श्वेता बसवराज पाटील वनाळीकर व भाजपाचे विद्यमान संचालक विजयसिंह बाळासाहेब देशमुख हाणेगावकर यांच्या अखेरच्या क्षणी अत्यंत अटीतटीची लढत होऊन त्यात भाजपाचे विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर हे अवघ्या तीन मताने विजयी झाले आहेत..देगलूर तालुक्यात ७७ मतदार संख्या होती. त्यामध्ये श्वेता पाटील यांना ३७ तर विजयसिंह देशमुख यांना ४० मध्ये पडली. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण, खासदार रवींद्र चव्हाण माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी शेवटपर्यंत केले. शेवटी त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात स्वतःच्याच माणसांना बँकेवर बिनविरोध घेतल्याने त्याचा रोष संपूर्ण जिल्ह्यात दिसून आला त्यातूनच काही ठिकाणी अटीतटीच्या लढती झाल्या..देगलूर मध्ये जे पूर्वीपासून सत्ताधारी गटात होते असे कांही मातब्बर मंडळी ऐनवेळी विरोधात गेल्याने निवडणूक अत्यंत लक्षवेधी झाली. त्यात जि. प. चे माजी शिक्षण सभापती माधवराव मिसाळे ,माजी पंचायत समिती सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती ताराकांत पाटील नरंगलकर हे भाजपाचे असूनही त्यांनी पक्षांतर्गत नाराजीतून काँग्रेसच्या श्वेता पाटील यांचा उघड उघड प्रचार केल्याने या निवडणुकीला कधी नाही एवढी रंगत आली होती. त्यामुळे मतदानाच्या पूर्वसंध्येला माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी देगलूरात येऊन नाराजांचे बंड थंड करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. शेवटी रणनीती आखुनच निवडणूक करण्याची कार्यकर्त्यांना सूचना त्यांनी केली. त्यानुसार यातील जवळपास ४० मतदार सहलीवर साठी रवाना झाले होते. प्रारंभी एकतर्फी होऊ पाहत असलेली ही निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात अत्यंत लक्षवेधी ठरली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, उपनगराध्यक्ष अंकुश देसाई देगावकर, माजी उपनगराध्यक्ष लक्ष्मीकांत पदमवार, तालुकाध्यक्ष शिवाजीमामा कणकंटे, भाजपाचे माजी सभापती रामराव नाईक यांनी भाजपाच्या उमेदवाराच्या प्रचारात स्वतःला झोकून दिल्याने व ऐनवेळी तालुकाध्यक्ष प्रीतम देशमुख हाणेगावकर यांनी सूक्ष्म नियोजन करत प्रचाराची धुरा एकहाती घेत नेटके नियोजन केल्याने विजयाचा मार्ग सुकर झाल्याचे सांगितले जात आहे..बँकेवर विद्यमान संचालक विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर यांची निवड होताच येथील कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. तर हाणेगावातही कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला..सभासद शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देईन .. देशमुख..!सभासद शेतकऱ्यांनी दुसऱ्यांदा मला जिल्हा बँकेवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्या हिताचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रमाणिक प्रयत्न करणार असल्याची प्रतिक्रिया बँकेचे नवनिर्वाचित संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी बोलताना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.