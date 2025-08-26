Nanded Honour Killing : पित्याने विवाहित मुलीसह प्रियकराचे हात बांधून विहिरीत फेकले; ऑनर किलिंगच्या घटनेने नांदेड हादरले

Summaryनांदेडमध्ये वडिलांनी विवाहित मुलगी आणि तिच्या प्रियकराला हातपाय बांधून मारहाण केल्यानंतर विहिरीत फेकून हत्या केली.तरुणीचे विवाहपूर्व संबंध लग्नानंतरही सुरू असल्याचे कळल्यामुळे ही ऑनर किलिंगची घटना घडली.पोलिसांनी मुलीचे वडील, काका आणि आजोबा अशा तिघांना अटक केली असून तपास सुरू आहे..Father kills Daughter : नांदेडमध्ये ऑनर किलिंगची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांनीच विवाहित मुलीला आणि तिच्या प्रियकराला हातपाय बांधून विहित फेकून दिले आहे. यानंतर आरोपी स्वत: पोलिसांत हजर झाला. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तिघांना ताब्यात घेतले आहे. .पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार उमरी तालुक्यातील बोरजुनी येथील एका तरुणीचा गोळेगाव येथील तरुणाशी गेल्या वर्षी विवाह झाला, मात्र या तरुणीचे गावातील एका तरुणासोबत विवाहपूर्व संबंध होते. पण हे संबंधही लग्नानंतरही सुरु असल्याचे तरुणीच्या वडिलांना समजले. त्यांनी मुलीच्या प्रियकराला वारंवार समज दिली. पण तो ऐकायला तयार नव्हता. .सोमवारी प्रियकर विवाहित प्रेयसीला भेटण्यासाठी तिच्या सासरी पोहोचला. सासरच्या लोकांनी दोघांनाही आक्षेपार्ह अवस्थेत घरात पकडले आणि बांधून कोंडून ठेवले. हा सगळा प्रकार त्यांनी विवाहितेच्या वडिलांना कळवला. यानंतर तरुणीचे वडिल आणि इतर दोघेजण तिथे पोहोचले. सासरच्या लोकांनी सगळा घडला प्रकार कथन केला आणि तुमची मुलगी घेऊन जा असे सांगितले. .त्यानुसार वडील आणि अन्य नातेवाईक मुलीला आणि तिच्या प्रियकराला घेऊन गावाकडे निघाले. या दोन्ही गावांना जोडणाऱ्या पानंद रस्त्यानं जात असताना करकाळा शिवारात त्यांनी दोघांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या मारहाणीत दोघांचाही मृत्यू झाला. यानंतर त्यांनी दोन्ही मृतदेह चाळीस फूट खोल असलेल्या विहिरीत फेकून दिले. यानंतर संध्याकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास विवाहितेचे वडील मारोती सुरणे यांनी उमरी पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि सर्व घटनाक्रम सांगितला. यानंतर पोलीस आरोपीला घेऊन घटनास्थळी पोहोचले.रात्री दोघांचेही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी या प्रकरणी तरुणीचे आजोबा लक्ष्मण सुरणे, वडील मारोती सुरणे आणि काका माधव सुरणे या तिघांना ताब्यात घेतले आहे. .FAQsप्रश्न 1: ऑनर किलिंग म्हणजे काय? उत्तर: कुटुंबाच्या सन्मानाला धक्का लागल्याच्या कारणावरून नातेवाईकांकडून आप्तांची हत्या केली जाते, त्याला ऑनर किलिंग म्हणतात.प्रश्न 2: नांदेडमधील घटनेत बळी कोण ठरले? उत्तर: विवाहित तरुणी आणि तिचा प्रियकर हे दोघेही या घटनेत बळी ठरले.प्रश्न 3: आरोपी कोण आहेत? उत्तर: पीडित तरुणीचे वडील मारोती सुरणे, काका माधव सुरणे आणि आजोबा लक्ष्मण सुरणे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.प्रश्न 4: घटना कशी घडली? उत्तर: विवाहित तरुणी आणि प्रियकराला सासरी पकडल्यानंतर वडिलांनी व नातेवाईकांनी मारहाण करून दोघांना विहिरीत फेकले.प्रश्न 5: पोलिस कारवाई काय झाली? उत्तर: आरोपींना अटक करण्यात आली असून दोन्ही मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढून तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.