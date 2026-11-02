मराठवाडा

Road Accident: ट्रॅक्टर-दुचाकी धडकेत ;मुलीचा मृत्यू, तिघे गंभीर

Nanded Road Accident : नांदेड जिल्ह्यातील मालेगाव-अर्धापूर मार्गावर दुचाकी आणि ट्रॅक्टरची धडक होऊन आठ वर्षांच्या स्वरा नादरेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या अपघातात अन्य तिघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
An eight-year-old girl died and three others were seriously injured in a tractor-bike collision near Malegaon.

An eight-year-old girl died and three others were seriously injured in a tractor-bike collision near Malegaon.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मालेगाव : दुचाकी- ट्रॅक्टरच्या धडकेत दुचाकीवरील गंभीर जखमी मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. स्वरा संभाजी नादरे (वय ८, रा. माळवटा, ता. वसमत, जि. हिंगोली) असे तिचे नाव आहे. ज्ञानेश्वर मुंजाजी नादरे (२७), अंकिता ज्ञानेश्वर नादरे (२२), संस्कृती संभाजी नादरे (१०) हे गंभीर जखमी झाले आहेत.

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