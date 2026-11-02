Road Accident: ट्रॅक्टर-दुचाकी धडकेत ;मुलीचा मृत्यू, तिघे गंभीर

मालेगाव : दुचाकी- ट्रॅक्टरच्या धडकेत दुचाकीवरील गंभीर जखमी मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. स्वरा संभाजी नादरे (वय ८, रा. माळवटा, ता. वसमत, जि. हिंगोली) असे तिचे नाव आहे. ज्ञानेश्वर मुंजाजी नादरे (२७), अंकिता ज्ञानेश्वर नादरे (२२), संस्कृती संभाजी नादरे (१०) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..मालेगाव-अर्धापूर मार्गावरील येथील पेट्रोल पंपासमोर रविवारी (ता. एक) दुपारी बाराच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, माळवटा येथील ज्ञानेश्वर मुंजाजी नादरे आणि त्यांची पत्नी अंकिता हे दुचाकीने भावाच्या मुली संस्कृती, स्वरा यांना सोबत घेऊन एका कार्यक्रमासाठी निघाले होते. .त्यावेळी दुचाकीची ट्रॅक्टरला धडक बसली. त्यात चौघे गंभीर जखमी झाले. त्यांना नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान स्वराचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.