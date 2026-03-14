Nanded Municipal Corporation: नांदेड मनपात स्वीकृत सदस्यांसाठी आठ जणांची लॉटरी; भाजपची नावे बंद लिफाफ्यात; मनपाच्या स्वीकृत सदस्यांची निवड अंतिम टप्प्यात

नांदेड: नांदेड महानगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्यपदासाठी आठ जणांची निवड अंतिम टप्प्यात पोचली आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या संभाव्य उमेदवारांची नावे महापालिका आयुक्तांकडे शुक्रवारी (ता. १३) सादर केली. आता या नावांची केवळ औपचारिक घोषणा बाकी आहे. येत्या सोमवारी (ता. १६) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मनपाच्या राजकीय वर्तुळात स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीबाबत उत्सुकता वाढली आहे..महानगरपालिकेत एकूण आठ स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात येणार असून, यासाठी भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम या पक्षांकडून उमेदवारांची नावे सादर करण्यात आली आहेत. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने आपापल्या उमेदवारांची नावे उघडपणे जाहीर केली असली, तरी भारतीय जनता पक्षाने मात्र संभाव्य उमेदवारांची नावे बंद लिफाफ्यात देत गुप्तता राखली आहे..Nanded News: देवस्थानच्या जमिनीत विनापरवानी गहू पेरला, काढणीवेळी प्रशासन आले कारवाईला; २ महिला तलाठ्यांना दोरीनं बांधून मारहाण.काँग्रेस पक्षाकडून मुन्ना अब्बास यांचे नाव स्वीकृत सदस्यपदासाठी देण्यात आले आहे. वंचित बहुजन आघाडीने ॲड. बिलाल यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसकडून स्वीकृत सदस्यपदासाठी अडीच वर्षांच्या कालावधीचा फॉर्म्युला सुचविण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे एमआयएम पक्षाकडून माजी नगरसेवक महम्मद नासेर महम्मद इकबाल यांचे नाव या पदासाठी सुचविण्यात आले आहे..Latur Highway Safety Issue: किल्लारी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघाताचा धोका वाढला; संरक्षणभिंत व पथदिव्यांची नागरिकांची मागणी.राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यतायेत्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्यांच्या नावांची औपचारिक घोषणा झाल्यानंतर मनपाच्या राजकीय समीकरणांमध्ये काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. पुढील धोरणात्मक निर्णयांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निवडीकडे राजकीय निरीक्षकांसह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे..संभाव्य सदस्यांची नावे भारतीय जनता पक्षाला स्वीकृत सदस्यपदासाठी पाच जागा मिळणार आहे. पक्षाने संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत ॲड. दिलीप ठाकूर, कुणाल कंदकुर्ते, चैतन्य देशमुख, सुषमा थोरात तर, शुभांगी देवसरकर, विश्वास कदम आणि मनोज लोहिया यापैकी पाच नावांचा विचार केल्याचे बोलले जात आहे. या यादीतील पाच जणांना अंतिम संधी मिळणार असून, पक्षाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..भाजपचा प्रभाव निर्णायक ठरणारनांदेड महानगरपालिकेतील सध्याचे राजकीय संख्याबळ पाहता भारतीय जनता पक्ष सर्वांत मोठा पक्ष ठरतो. मनपात भाजपचे ४५ नगरसेवक असून एमआयएमचे १४, काँग्रेसचे १०, वंचित बहुजन आघाडीचे ५, शिवसेनेचे ४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ तर एक अपक्ष सदस्य असे एकूण ८१ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. या संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीत भाजपचा प्रभाव निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.