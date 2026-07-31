Deglur Accident: देगलूर-नांदेड महामार्गावर भीषण अपघात; आयशरच्या धडकेत तरुण ठार, दुसरा गंभीर जखमी

-अनिल कदमदेगलूर : देगलूर-नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील वझरगा (ता. देगलूर) येथे शुक्रवारी (ता. ३१) दुपारी सुमारे अडीच वाजण्याच्या सुमारास दुचाकी आणि आयशर ट्रक यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिलोली तालुक्यातील आदमपूर येथील शिवानंद केशवराव इंगळे (वय २७) आणि सदानंद बालाजी भुरे (वय १९) हे दोघे एमएच-२६-सीटी-९२२२ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून देगलूरहून आदमपूरकडे निघाले होते. शनिवारी (ता. १) आयोजित महाप्रसादासाठी आवश्यक साहित्य घेऊन ते गावाकडे परतत असताना वझरगा येथे समोरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या एनएल-०७-एए-२४३७ क्रमांकाच्या आयशर ट्रकची दुचाकीला जोरदार धडक बसली..या अपघातात शिवानंद इंगळे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सदानंद भुरे हे गंभीर जखमी झाले. त्याला प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी किरण पोपळघट हे सहकाऱ्यांसह त्याच मार्गाने जात असताना त्यांनी अपघात पाहताच वाहन थांबवून तातडीने देगलूर पोलिसांना माहिती दिली. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rत्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक हणमंत शिंदे, बीट जमादार अशोक घुमे, ज्ञानोबा केंद्रे, बळीराम घुले, नामदेव शिरोळे, ओमप्रकाश डीडेवार आणि नामपल्ले यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आला असून, अपघाताचा पुढील तपास देगलूर पोलिस करीत असल्याचे सांगण्यात आले ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.