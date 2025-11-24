मराठवाडा

Nanded Road Accident: राँग साइड जाणाऱ्या ट्रॅक्टरची दुचाकीला जोरदार धडक; अपघातात पती जागीच ठार, पत्नी गंभीर

Road Accident: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ वर हिवरा पाटीजवळ रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास राँग साईडने भरधाव येणाऱ्या ट्रॅक्टरने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

