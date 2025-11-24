Nanded Road Accident: राँग साइड जाणाऱ्या ट्रॅक्टरची दुचाकीला जोरदार धडक; अपघातात पती जागीच ठार, पत्नी गंभीर

डोंगरकडा : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ वर हिवरा पाटीजवळ रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास राँग साईडने भरधाव येणाऱ्या ट्रॅक्टरने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला..या दुर्घटनेत दुचाकीस्वार पती जागीच ठार झाला असून पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दाम्पत्य गणपूर कामठा (जि. नांदेड) येथे लग्न समारंभासाठी जात होते. या दरम्यान हिवरा पाटी परिसरात राँग साईडने येणाऱ्या ट्रॅक्टरने त्यांच्या दुचाकीला (एमएच २६ सीएल ००३४) समोरून धडक दिली..अपघातात ज्ञानेश्वर पांडुरंग डाखोरे (वय २८, रा. कळमनुरी) यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी शालिनी ज्ञानेश्वर डाखोरे (वय २५) गंभीर जखमी झाली असून त्यांना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले..अपघाताची माहिती मिळताच अखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बसवंते, चालक प्रवीण चव्हाण, तसेच डोंगरकडा पोलिस चौकीचे विठ्ठल जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Tractor Accident: ट्रॅक्टर–दुचाकी धडक, युवकाचा मृत्यू; कापशी वाडेगाव रस्त्यावर अपघातांची मालिका.मृतदेह डोंगरकडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठविण्यात आला व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मोहसिन शेख यांनी शवविच्छेदन केले. ज्ञानेश्वर डाखोरे यांच्या पश्चात एक मुलगी, एक मुलगा, आई-वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. अपघातानंतर ट्रॅक्टर चालक फरार झाला असून त्याचा शोध पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.