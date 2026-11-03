Crime News: पत्नीच्या खुनानंतर पतीने पोलिस ठाण्यातच संपवले जीवन

नांदेड, : चार महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतलेल्या पतीने नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. दोन) दुपारी चारच्या सुमारास घडली. सुशील हैबते असे मृत आरोपीचे नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या सुशील हैबते याने चार महिन्यांची गर्भवती असलेल्या पत्नी छाया हैबतेचा आज पहाटे गळा दाबून खून केला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आणले होते. दरम्यान, पत्नीच्या मृतदेहाची उत्तरणीय तपासणी प्रक्रिया सुरू होती. दुसरीकडे, पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या सुशीलने दुपारी चारच्या सुमारास पोलिस ठाण्यातील स्वच्छतागृहात वायरच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली..पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, अपर पोलिस अधीक्षक सूरज गुरव आणि पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत शिंदे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घटनास्थळाचा पंचनामा आणि पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या अनुषंगाने प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार तपास सुरू असून, गुन्हा अन्वेशण विभागाचे (सीआयडी) पथकही घटनास्थळी दाखल झाले आहे..पोलिसांची धावपळजिल्हा न्यायालयात बाँब असल्याचा ई-मेल आणि मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेची दिवसभर धावपळ सुरू होती. त्यातच पोलिस ठाण्यातील या घटनेने खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..पत्नीच्या खून प्रकरणात पोलिसांनी संशयितास ताब्यात घेतले होते. त्याने पोलिस ठाण्यातील स्वच्छतागृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पत्नीच्या हत्येनंतर आलेल्या आत्मसंतापातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. पंचनामा करून कोठडीतील मृत्यूच्या अनुषंगाने ‘सीआयडी’मार्फत प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार सखोल तपास सुरू आहे.डॉ. नीलाभ रोहन, पोलिस अधीक्षक, नांदेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.