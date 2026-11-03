मराठवाडा

Crime News: पत्नीच्या खुनानंतर पतीने पोलिस ठाण्यातच संपवले जीवन

Nanded Police Custody Death : चार महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीच्या खून प्रकरणात पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सुशील हैबते याने नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या घटनेचा सीआयडीमार्फत तपास सुरू करण्यात आला आहे
CID officials investigate the death of a man found hanging in Nanded Rural Police Station.

CID officials investigate the death of a man found hanging in Nanded Rural Police Station.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड, : चार महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतलेल्या पतीने नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. दोन) दुपारी चारच्या सुमारास घडली. सुशील हैबते असे मृत आरोपीचे नाव आहे.

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