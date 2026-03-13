Nanded Teacher's Protest: नांदेड जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षकांचे धरणे; प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी

नांदेड : शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करावी, या मागणीसाठी ‘आस’ शिक्षक संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर गुरुवारी (ता. १२) संवैधानिक पद्धतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक पदाधिकारी सहभागी झाले होते..Teacher News: महत्त्वाची बातमी! शाळेतील शिक्षकांना नियमित करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वेतनश्रेणीला मंजुरी.संघटनेने दिलेल्या निवेदनात विद्यार्थ्यांच्या ‘आधार’ नोंदणीतील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन २०२५-२६ साठी संचमान्यता २०२४-२५ प्रमाणे द्यावी, असे आवाहन केले. ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त नाहीत, अशा ठिकाणी जिल्हांतर्गत बदलीने नियुक्त शिक्षकांना परत बोलावून इतर रिक्त पदांवर नियुक्ती करावी, अशी मागणीही केली..ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा, अन्यथा १३ ला आंदोलन.तसेच टीईटी व पदोन्नतीसंबंधी योग्य कार्यवाही, पात्र शिक्षकांना नाशिक जिल्ह्याप्रमाणे पुरवणी यादीद्वारे निवडश्रेणी, २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नंतर नियुक्त शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लावणे, तसेच डीसीपीएस/एनपीएसअंतर्गत शिक्षकांची रक्कम खात्यात जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली..यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष युवराज पोवाडे, राज्य प्रवक्ते प्रल्हाद पवार, परमेश्वर वडजकर, विभागीय अध्यक्ष अनिल कटके, विभागीय सचिव सुधाकर गायकवाड, जिल्हा संपर्क प्रमुख उमेश अंबुलगेकर, जिल्हाध्यक्ष नईमोद्दीन सय्यद, जिल्हा कार्याध्यक्ष सत्यजित चौहान, जिल्हा सचिव सुदर्शन उपलंचवार, उपाध्यक्ष संजय जानते, निळकंठ मठपती, ज्ञानेश्वर उबाळे, नागोराव जोंधळे, गोपीनाथ राजूरकर, कैलास धुतराज, हनमंत लोहबंदे, गणेश रब्बेवार, परमेश्वर मुसळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते..अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त ठेवाग्रामपंचायतीअंतर्गत स्वच्छता कामगारांकडून शाळेतील स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई, केंद्रीय स्तरावर पदस्थापित विशेष शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे, संवर्गनिहाय तपासणी झाल्यानंतरच बदली अर्ज भरण्याची संधी देणे, तसेच शिक्षकांना बीएलओ व अन्य अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त ठेवण्यात यावे, या मागण्या आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.