नांदेडात ‘फौजदार’ही असुरक्षीत, एकाने केली धक्काबुक्की

नांदेड : पोलिसांच्या नाकाबंदी दरम्यान एका पोलिस फौजदारास धक्काबुक्की करून हाताला दुखापत करणाऱ्या एका भाजप पदाधिकाऱ्याविरुध्द भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना मालेगाव रोड पोलिस चौकी समोर रविवारी (ता. १५) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. भाग्यनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शनिवारी (ता. १४) रात्री एसबीआय बँकेचे एटीएम फोडून अज्ञात चोरट्यांनी २६ लाख ३० हजाराची रोकड लंपास केली होती. यानंतर पोलिसांनी मुख्य रस्त्यावर नाकाबंदी लावून वाहन तपासणी करण्यात येत होती. रविवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास भाजपचे पदाधिकारी विनय सगर हे आपल्या कार (एमएच२६-एसी-७००) मधून मित्रांकडून घराकडे तरोडा नाका मार्गे येत होते. नाकाबंदी दरम्यान त्यांची कार येताच पोलिस उपनिरीक्षक परशुराम देवकते यांनी त्यांची गाडी थांबविली. हेही वाचा--‘कल्याण’ बुकीवर आयजींचा छापा श्री सगर व श्री देवकते यांच्यात वाद यावरून फौजदार व श्री. सगर यांच्यात वाद झाला. एवढेच नाही तर श्री. सगर यांनी खाली उतरून फौजदार श्री. देवकते यांना धक्काबुक्की केली. त्यांनतर त्यांना ढकलून दिल्याने फौजदार देवकते खाली पडले. यात त्यांच्या खांद्याला जबर दुखापत झाली आहे. तसेच तुला माहित नाही का, मी कोणाचा माणूस आहे. मी विनय सगर असून तुझ्या एसपीला सांग, तुला नंतर पाहून घेतो, तु नांदेडमध्ये नोकरी कसा करतोस ते मी पाहतो, असे म्हणून धमकी दिली आणि शासकिय कामात अडथळा निर्माण केला. पोलिसांनी श्री. सगर यांना ताब्यात घेऊन भाग्यनगर ठाण्यात आणले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी पोलिस ठाण्यात गर्दी केली. त्यानंतर काही राजकिय मंडळीचे फोन खणखणल्याने श्री. सगर यांना सोडून देण्यात आले. मात्र ते बाहेर गेल्यानंतर फौजदार श्री. देवकते यांच्या फिर्यादीवरुन भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात शासकिय कामात अडथळा व धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी विनय सगरविरुध्द गुन्हा दाखल केला. तपास फौजदार श्री. नरवाडे करीत आहेत. हे उघडून तर पहा....विष्णुपुरी जलाशय बनतोय ‘लव्हर्स पॉईंट’ पोलिस अधिक्षकांना भेटणार या प्रकरणी विनय सगर यांच्याशी चलभाष यंत्रावरुन संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, माझ्यावर खोटेपणाने रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला. मी कायदा व सुव्यवस्था बाधीत होऊ नये यासाठी सतत पोलिस, यंत्रणेला मदत करतो. कुठल्याही पोलिसालासुध्दा मी अपशब्द वापरत नाही. पोलिसांची इज्जत करणे हे माझे कर्तव्य असून दाखल झालेल्या चुकीच्या गुह्याबद्दल पोलिस अधिक्षक विजयकुमार मगर यांना भेटणार आहे.

विनय सगर, नांदेड.



