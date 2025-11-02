Nanded News: नांदेडमध्ये अट्टल दुचाकी चोर पकडला; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, १० गुन्ह्यांची झाली उकल

नांदेड : शहर व जिल्ह्यातील दहा दुचाकींची चोरी करणाऱ्या चोरट्याला ग्रामीण पोलिसांच्या डीबी पथकाने शनिवारी (ता. १) अटक केली असून, त्याच्याकडून सुमारे पाच लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांतील एकूण १० गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. नवनाथ बालाजी वडजे (रा. वडारवाडा, ता. मुखेड) असे अटक केलेल्या चोरट्याचे नाव आहे..गेल्या काही महिन्यांपासून नांदेड शहर व परिसरात दुचाकी चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी ‘ऑपरेशन फ्लश आउट’अंतर्गत मालमत्तेशी संबंधित गुन्हे उघडकीस आणण्याचे आदेश सर्व ठाण्यांना दिले होते..ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विशेषतः विष्णुपुरी हॉस्पिटल व काळेश्वर मंदिर परिसरातून अनेक दुचाकी चोरी गेल्या होत्या. या चोरीचे गुन्हे उघड करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष डीबी पथकात पोलिस उपनिरीक्षक सुनील भिसे, पोलिस हवालदार एस.आर. जाधव, पोलिस शिपाई मिर्झा, खालीलवेग, हाणवता कदम, सिरमलवार, तसेच सायबर सेलचे राजेंद्र सिटीकर यांच्या पथकाला हसापूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एक युवक संशयास्पदरीत्या फिरत असल्याची माहिती मिळाली..Wardha Crime: नातीने केली आजीच्या घरी चोरी; चोरीच्या मुद्देमालातून खरेदी केली कार, दुचाकी, आयफोन.पथकाने तत्काळ तेथे जाऊन वडारवाडा (ता. मुखेड) येथील नवनाथ बालाजी वडजे याला ताब्यात घेतले. त्याच्या ताब्यातून विविध कंपनींच्या १० दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. चौकशीत त्याने नांदेड ग्रामीण, वजीराबाद, नायगाव आणि धमार्बाद पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून या दुचाकी चोरी केल्याची कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.