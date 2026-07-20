Jamkhed Accident: भाजप आमदार नारायण कुचे यांच्या ताफ्याच्या वाहनाला अपघात; अंगरक्षकासह तिघे गंभीर जखमी, चालकाचा ताबा सुटला अन्..

-मंजीत भोजन जामखेड : अंबड-बदनापूर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार नारायण कुचे यांच्या वाहनाला सोमवारी (ता.२०) पहाटे जामखेड (ता. अंबड) येथील वाकाणाजवळ अपघात झाला. या अपघातात आमदार कुचे यांचे अंगरक्षक दत्तात्रय सवडे, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस अनिल कोलते, चालक गंभीर जखमी झालेत. दरम्यान आमदार कुचे हे दुसऱ्या वाहनात असल्याने ते सुखरूप आहेत. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.भाजप आमदार कुचे यांचे हे छत्रपती संभाजीनगर येथून पंढरपूरच्या दिशेने निघाले होते. त्यांचा ताफा जामखेडकडून जात असताना वाकाणाजवळील वळणावर चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यामुळे वाहन रस्त्याच्या खाली उतरून अपघातग्रस्त झाले..\rअपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य करत जखमींना बाहेर काढले. त्यानंतर सर्व जखमींना उपचारासाठी जालना येथील कलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. दरम्यान भाजप आमदार नारायण कुचे हे दुसऱ्या वाहनात असल्याने ते सुखरूप आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.