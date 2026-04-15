Latur News: केशराने बहरली माळरानावरची फळबाग; तांबाळा येथील शेतकरी नरसिंग लंगोटे यांची प्रयोगशीलता

कासार सिरसी: निलंगा तालुक्यातील तांबाळा येथील शेतकरी नरसिंग लंगोटे यांनी पाण्याचे नियोजनासह प्रयोगशीलता जपत खडकाळ व माळरान जमिनीत केशर आंब्याची बाग फुलवली आहे..शेतकरी लंगोटे यांनी तीस एकर क्षेत्रात त्यांनी बारा हजार केशर आंब्यांची लागवड केली आहे. त्यापैकी सहा हजार झाडांना यंदा फळधारणा झाली आहे. या बागेत संतुलित खत व्यवस्थापन व ठिबक सिंचन आणि योग्य छाटणी, फवारणी केल्यामुळे झाडांची वाढ व उत्पादनक्षमता वाढली आहे..सध्या केशर आंब्याला सुमारे दिडशे रुपये प्रति किलो दर मिळत असून, येथील आंबा मुंबई बाजारपेठेत पाठवला जात आहे. उत्पादन व बाजारभाव लक्षात घेता, यंदा या बागेतून समाधानकारक उत्पन्न मिळण्याचा विश्वास शेतकरी लंगोटे यांनी व्यक्त केली..'मियाझाकी'ची शंभर झाडेविशेष म्हणजे लंगोटे यांनी या बागेत जपानमधील 'मियाझाकी' या महागड्या आंब्याच्या जातीचीही शंभर झाडे लावली आहेत. यापैकी यावर्षी दोन झाडांना फळधारणा झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या आंब्याला चांगले दर मिळतात. भविष्यात या वाणातून अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यांच्या या प्रयोगाचे तांबाळा व परिसरातून कौतुक होत आहे.."प्रयोगशीलतेसोबतच कष्टाची तयारी, नियोजनबद्ध शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, कृषी विभागांचे मोलाचे मार्गदर्शन यामुळेच माळरानावर फळबाग विकसित करण्यात यश मला मिळाले आहे."— नरसिंग लंगोटे, शेतकरी, तांबाळा.