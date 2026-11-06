Nashik TCS Case: एमआयएम नेते इम्तियाज जलील अधिकृतपणे सहआरोपी; संजय शिरसाटांचा "त्याला तुरुंगात जावेच लागेल" असा थेट घणाघात

नाशिकमधील एका नामांकित आयटी कंपनीतील (TCS) कथित लैंगिक छळ, मानसिक त्रास आणि धर्मांतराच्या गंभीर प्रकरणाला आता एक अत्यंत मोठे आणि खळबळजनक राजकीय वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य फरार संशयित आरोपी निदा खान हिला महिनाभरापेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीररीत्या आश्रय दिल्याचा ठपका ठेवत, नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांना या गुन्ह्यात अधिकृतपणे आरोपी केले आहे..या मोठ्या घडामोडीनंतर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत, "मी सुरुवातीपासून सांगत होतो की या संपूर्ण कटामागे तोच मुख्य सूत्रधार आहे, आता त्याला तुरुंगात जावेच लागेल!" असा थेट आणि जोरदार हल्लाबोल केला आहे..India Visa Rules Major Change : भारतात राहण्यासाठी आता व्हिसा बंधनकारक! केंद्र सरकारकडून नियमांमध्ये मोठा बदल; 'या' ६ समुदायांवर होणार थेट परिणाम.न्यायालयात रिपोर्ट सादर; व्हॉईस सॅम्पल आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंगची पडताळणीनाशिक पोलिसांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, अटक टाळण्यासाठी फरार असलेल्या निदा खानला छत्रपती संभाजीनगर येथील नारेगाव-कौसर पार्क भागातील एका घरात लपवून ठेवण्यात आले होते. हे घर एमआयएमचे स्थानिक नगरसेवक मतीन पटेल यांच्याशी संबंधित होते. मतीन पटेल यांच्या चौकशीदरम्यान आणि त्यांच्या मोबाईलमधील संशयास्पद ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या तपासणीत इम्तियाज जलील यांचे नाव समोर आले. पोलिसांनी जलील यांच्या आवाजाचे नमुने (Voice Samples) घेऊन त्या कॉल रेकॉर्डिंगशी फॉरेन्सिक पडताळणी केली होती. यापूर्वी आरोपपत्रात केवळ उल्लेख असलेल्या जलील यांना आता थेट सहआरोपी करण्यात आले आहे.."नगरसेवक फक्त मोहरा होता, सूत्रधार जलीलच!"; संजय शिरसाटांचा घणाघातपत्रकारांशी बोलताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, "नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या एसआयटीने केलेला तपास आता खऱ्या अर्थाने योग्य ट्रॅकवर आला आहे. निदा खानला नाशिकमधून आधी मुंब्रा येथे नेले गेले आणि तिथून संभाजीनगरला आणून तिच्या कुटुंबीयांसह तब्बल ३५ दिवस आश्रय देण्यात आला. या संपूर्ण लपवाछपवीला ज्याने ताकद आणि आश्रय दिला, तो इम्तियाज जलीलच आहे. नगरसेवक मतीन पटेल हा यातील फक्त एक मोहरा होता. या प्रकरणात आता पोलीस योग्य दिशेने गेले असून, अशा लोकांना जेलची हवा खावीच लागेल.".माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस."हे षड्यंत्र केवळ नाशिकपुरते नाही"; टोळ्या कार्यरत असल्याचा आरोपया प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर पसरल्याचा दावा करत शिरसाट पुढे म्हणाले, "आयटी क्षेत्रातील महिलांना जाळ्यात ओढणे आणि धर्मांतरासाठी दबाव आणणे हे षड्यंत्र केवळ नाशिकपुरते मर्यादित नाही. पुणे, नागपूर, संभाजीनगर आणि कोकणातही अशा संघटित टोळ्या कार्यरत असल्याचा संशय आहे. या टोळ्यांना राजकीय पाठबळ देणाऱ्यांचा पर्दाफाश आता कायद्याच्या माध्यमातून समोर येत आहे." दरम्यान, या संपूर्ण कायदेशीर कारवाईमुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली असून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.