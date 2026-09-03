Umarga News : उमरगा तालुक्यावर शोककळा! राष्ट्रीय कुस्तीपटू अश्विनी मोहिते यांनी चिमुकल्यासह संपविले जीवन; एक मुलगा, एक मुलगी दगावली

- अविनाश काळेउमरगा - शिक्षणासोबतच क्रीडा क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा डंका वाजवणारी उमरगा (जि. धाराशिव) तालुक्यातील व्हंताळ येथील राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट महिला कुस्तीपटू अश्विनी तानाजी मोहिते (विवाहानंतरचे नाव: अश्विनी मनोहर पौळ) हिने गुरुवारी (ता. तीन) नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील किल्ले उपळी बुरूजावरून उडी मारून जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे..या दुर्दैवी घटनेत अश्विनी आणि एका छोट्या मुलगा अजिंक्य (वय साडेचार वर्ष) याचा जागीच मृत्यू झाला असून, दोन चिमुकल्या जुळ्या मुली वीरा आणि क्रांती यांची प्रकृति नाजुक होती धाराशिवच्या सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना साडेसात वाजता क्रांतीचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे क्रीडा क्षेत्रासह उमरगा तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. दरम्यान आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही..लाल मातीतील कौशल्याने गाजवले कुस्तीचे फडतालुक्यातील व्हंताळ येथील अश्विनी मोहिते आणि तिची बहीण तेजस्विनी मोहिते या दोघींना लहानपणापासूनच कुस्तीची आवड होती. प्राथमिक शिक्षण व्हंताळ आणि माध्यमिक शिक्षण बलसूर येथील छत्रपती शिवाजी विद्यालयात झाले. मुलींची क्रीडा क्षेत्रातील आवड ओळखून वडील तानाजी मोहिते (जिल्हा परिषद शिक्षक, तोरंबा) यांनी त्यांना कुस्तीचे रीतसर धडे दिले. वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली अश्विनीने कुस्तीचे विविध डावपेच आत्मसात केले आणि विविध यात्रा-जत्रांमधील कुस्तीचे फड गाजवायला सुरुवात केली..राष्ट्रीय स्तरावर पाच सुवर्ण आणि सहा रौप्य पदकांची कमाईअश्विनीच्या जिद्दीच्या बळावर तिचा कुस्तीतील प्रवास थेट राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचला. २००७: तिरुवनंतपुरम (केरळ) येथील राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. २००८ व २००९: गुरुदासपूर (पंजाब) आणि चेन्नई येथील स्पर्धेत सुवर्णपदक. २०१०: भोपाळ, कानपूर आणि हरियाणा येथील राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये दैदिप्यमान यश. इतर यश: बालेवाडी (पुणे), कन्याकुमारी (तमिळनाडू) आणि सैफई (लखनौ) येथील राष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या. एकूण पदके: कारकीर्दीत आतापर्यंत पाच सुवर्ण आणि सहा रौप्य पदकांची घवघवीत कमाई..पुरस्कार व सन्मानअश्विनीच्या या अलौकिक क्रीडा प्रवासाची दखल घेत तिला अनेक प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले होते: महाराष्ट्र शासन: नवज्योती पुरस्कार. इतर पुरस्कार: मराठवाडा क्रीडारत्न पुरस्कार, जिल्हा क्रीडा पुरस्कार, गुणवंत खेळाडू पुरस्कार आणि डॉ. के. डी. शेंडगे जीवनगौरव पुरस्कार (उमरगा) क्रीडा शिष्यवृत्ती: इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून (IOCL) सलग ३ वर्षे क्रीडा शिष्यवृत्ती. विद्यापीठीय यश: २०१८ मध्ये उमरगा येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना 'अखिल भारतीय अंतर विद्यापीठ कुस्ती स्पर्धेसाठी' निवड..कौटुंबिक पार्श्वभूमीअश्विनीचा विवाह अंबुलगा पौळ (ता. निलंगा) येथील कुस्तीपटू मनोहर पौळ याच्याशी झाला होता. अत्यंत कष्टातून आणि जिद्दीच्या बळावर यश संपादन केलेल्या एका गुणवंत खेळाडूचा आणि चिमुकल्याचा असा अचानक व दुर्दैवी अंत झाल्याने परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.'ग्रामीण भागातील एक गुणवंत मैदानी खेळाडू असलेल्या अश्विनीने आमच्या गावची शान उंचावली होती. यामुळे धाराशिव जिह्याचे नावही उंचावले होते. या दुर्देवी घटनेमुळे आम्हा ग्रामस्थांना वेदना होत आहेत.- माधव जाधव, सरपंच व्हंताळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.