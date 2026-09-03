मराठवाडा

Umarga News : उमरगा तालुक्यावर शोककळा! राष्ट्रीय कुस्तीपटू अश्विनी मोहिते यांनी चिमुकल्यासह संपविले जीवन; एक मुलगा, एक मुलगी दगावली

राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट महिला कुस्तीपटू अश्विनी तानाजी मोहिते (पौळ) हिने नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील किल्ले उपळी बुरूजावरून उडी मारून जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना घडली.
Ajinkya Paul and Ashwini Mohite Paul

Ajinkya Paul and Ashwini Mohite Paul

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- ​अविनाश काळे

उमरगा - ​शिक्षणासोबतच क्रीडा क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा डंका वाजवणारी उमरगा (जि. धाराशिव) तालुक्यातील व्हंताळ येथील राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट महिला कुस्तीपटू अश्विनी तानाजी मोहिते (विवाहानंतरचे नाव: अश्विनी मनोहर पौळ) हिने गुरुवारी (ता. तीन) नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील किल्ले उपळी बुरूजावरून उडी मारून जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे.

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