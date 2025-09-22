मराठवाडा

Navratri Festival : 'उदे ग अंबे उदे' च्या गजरात माहूर गडावर घटस्थापना; नवरात्र उत्सवास प्रारंभ!

महाराष्ट्रातील देवींच्या साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक पुर्ण व मुळपिठ असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूर येथील श्री रेणुका देवी संस्थान गडावर आज परंपरेनुसार विधिवत नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाला.
माहूर - महाराष्ट्रातील देवींच्या साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक पुर्ण व मुळपिठ असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूर येथील श्री रेणुका देवी संस्थान गडावर आज ता. २२ रोजी परंपरेनुसार विधिवत नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाला.

