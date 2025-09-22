Navratri Festival : 'उदे ग अंबे उदे' च्या गजरात माहूर गडावर घटस्थापना; नवरात्र उत्सवास प्रारंभ!

माहूर - महाराष्ट्रातील देवींच्या साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक पुर्ण व मुळपिठ असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूर येथील श्री रेणुका देवी संस्थान गडावर आज ता. २२ रोजी परंपरेनुसार विधिवत नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाला..अश्वीन शुद्ध प्रतिपदेला ‘ऊदे ग अंबे उदे’ च्या गजरात पहील्या माळीला सकाळी सहा वाजता पासून प्रसिद्ध वेद घोषात अभिषेकांचे सहस्त्र आवर्तन मुख्य देवता श्री रेणुका मातेच्या वैदिक महापूजेने प्रारंभ झाला.व सकाळी ९ वाजता श्री रेणुका मातेच्या मुख्य गाभाऱ्यातील व परीसरातील परिवार देवता श्री तुळजाभवानी मंदीर, श्री परशुराम मंदीर, श्री महालक्ष्मी मंदिरात एका दगडाच्या कुंडात मातृका भरुन त्यात संप्त धान्य टाकुन, कुंडावर मातीची कलश,त्यात नागवेलीची पाने व श्रीफळ, साभोताल पाच उसाचे धांडे उभारुन आणि त्या अधारे कलशावर पुष्पहार चढवून सकाळी घटस्थापना करण्यात आली..व पंचामृताने अभिषेक करण्यात आला.घटस्थापने नंतर संस्थानचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा नांदेड चे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील वेदपाठक,सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट तथा पदसिध्द सचिव जेनीत चंद्रा दोंन्थुला,तहसीलदार अभिजित जगताप यांच्या हस्ते कूमारीका पूजन करण्यात आले.या पूजाविधी चे पौरोहित्य वै.शा.सं.रवी कान्नव, निलेश केदार गुरुजी,अरविंद देव,अनिल कान्नव,भवानीदास भोपी,शुभम भोपी यांनी केले..आज श्री रेणुका मातेस पिवळ्या रंगाचे पैठनी महावस्त्र मातेला अर्पण करण्यात आले.दुपारी ११ व ३० वाजता संस्थान चे अध्यक्ष सुनील वेदपाठक,सचिव जेनित चंद्रा दोंन्थुला, तहसीलदार तथा कोषाध्यक्ष अभिजित जगताप आदींच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली नंतर छबिना मिरवणूक काढण्यात येऊन परिसरातील परिवार देवतांची पूजा,आरती व नैवेद्य अर्पण करण्यात आले..या वेळी संस्थानचे विश्वस्त चंद्रकांत भोपी, संजय काण्णव, विनायक फांदाडे, आशिष जोशी, अरविंद देव, दुर्गादास भोपी यांची उपस्थिती होती. प्रतिपदे पासुन दशमी पर्यंत मंदीरात अखंड देवीसमोर नंदादिप तेवत ठेउन दररोज पायास म्हणजे दही भात, पुरणपोळीचा नवैद्य, आरती नंतर छबिना काढला जाउन श्री रेणुकामाता ज्या गडावर प्रकटली त्या गडाला प्रदक्षिणा घालुन छबिना परत रेणुका मंदिरात येत असतो..माहूर गडावर जाणाऱ्या रत्यावरील टि पॉइंट व मुख्य रस्त्यावर पोलीसांनी बॅरीकेट लाऊन भाविकांच्या खाजगी वाहनाना गडावर जाण्यास बंदी केली आहे. आज पहिल्या माळेला सकाळ पासूनच रेणुका मातेच्या दर्शनासाठी भाविकांनी प्रचंड गर्दी केल्याने मंदिर परिसर फुलला होता.घटस्थापनेच्या शुभ मुहूर्तावर ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, ना. पंकजाताई मुंडे, आ. भीमराव केराम व आ. संतोष बांगर, आ. बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी श्री रेणुकामातेचे दर्शन घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.