Navratri Festival : तुळजाभवानी मंदिरात नवरात्र उत्सवास प्रारंभ

मंगलमय वातावरणात तुळजाभवानी मातेची घटस्थापना करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
तुळजापूर - मंगलमय वातावरणात तुळजाभवानी मातेची घटस्थापना करण्यात आली. तुळजाभवानी मातेची निद्रिस्त मूर्ती सोमवारी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास सिंहासनावर अधिष्ठित करण्यात आली. त्यानंतर तुळजाभवानी मातेस अभिषेक पुजा झाल्या.

