Chakur Panchyat Samiti Result : चाकूर तालूक्यात चार राष्ट्रवादी काँग्रेस व एक भाजप विजयी; पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची सत्ता

चाकूर तालूक्यातील पाच जिल्हा परिषद व दहा पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी झाली.
प्रशांत शेटे
चाकूर - तालूक्यातील पाच जिल्हा परिषद व दहा पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी झाली यात राष्ट्रवादी काँग्रेस चार व भाजपने एका जागेवर विजय मिळविला असून पंचायत समितीमध्ये आठ जागेवर विजय मिळवित राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता मिळवली आहे.

