Chakur Panchyat Samiti Result : चाकूर तालूक्यात चार राष्ट्रवादी काँग्रेस व एक भाजप विजयी; पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची सत्ता

चाकूर - तालूक्यातील पाच जिल्हा परिषद व दहा पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी झाली यात राष्ट्रवादी काँग्रेस चार व भाजपने एका जागेवर विजय मिळविला असून पंचायत समितीमध्ये आठ जागेवर विजय मिळवित राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता मिळवली आहे. .तहसील कार्यालयात निवडणुक निर्णय अधिकारी संगिता टकले, सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी नरसिंग जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणी करण्यात आली, निवडणुकीत ६७ टक्के मतदान झाले होते. सुरुवातील टपाली मतदानाची मोजणी करण्यात आली. दहा टेबलवर सर्वच गटाच्या मतमोजणीला एकाच वेळी सुरूवात झाली..यात पाच गटामध्ये राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाने चार व भाजपने एका जागेवर विजय मिळविला आहे. पंचायत समितीच्या दहा जागेपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आठ, भाजप दोन जागेवर विजय मिळविला आहे. विजयी होताच कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला..विजयी झालेले उमेदवार पुढील प्रमाणे जिल्हा परिषद गट नळेगाव -अमर पाटील (भाजप), रोहिणा - उषा सोनकांबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), वडवळ नागनाथ - भानुदास पोटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), चापोली - रंजना चाटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), जानवळ - दयानंद सुरवसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) हे विजयी झाले आहेत. पंचायत समितीच्या दहा गणात नळेगाव- शिवम देवशेटवार (भाजप), सुगाव - भुजंग शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), जानवळ - सावित्रीबाई केदार ( राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), झरी - मनिषा जाधव ( राष्ट्रवादी काँग्रेस), वडवळ नागनाथ - मिरावती कसबे( राष्ट्रवादी काँग्रेस), आष्टा - विजयमाला शेळके (भाजप), चापोली - गजानन होनराव( राष्ट्रवादी काँग्रेस ), अजनसोंडा - सुप्रिया हाके (राष्ट्रवादी कॉग्रेस), रोहिणा - जयश्री नागरगोजे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), आटोळा - संतोष कलवले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस).