धनंजय मुंडे परळीतच बरे! अजितदादांनी दिलेल्या नवीन जबाबदारीला राष्ट्रवादीच्याच आमदाराचा विरोध

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळी राजकीय समीकरण सध्या तयार होतायत. कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांशी हातमिळवणी करून निवडणुकीच्या रिंगणात नेते उतरले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचं समोर आलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना स्टार प्रचारक म्हणून नेमलं आहे. पण त्यांच्या नेमणुकीला पक्षाच्याच आमदारानं विरोध केलाय. धनंजय मुंडे परळीतच बरे, ते स्टार प्रचारक म्हणून नकोत अशी मागणी आमदारानं पक्षाकडं केलीय. .माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी धनंजय मुंडे यांची स्टार प्रचारक म्हणून नेमणूक करण्याला विरोध केला आहे. धनंजय मुंडे हे स्टार प्रचारक म्हणून परळीतच बरे आहेत. ते माझ्या मतदारसंघात नको. इथं आले तर काहीतरी विपरीत घडेल. त्यामुळे धनंजय मुंडेंना माझ्या मतदारसंघात पाठवू नका असं विधान प्रकाश सोळंके यांनी केलं आहे..Pandharpur Politics : 'पाटलांच्या पराभवासाठीच शिंदेंचा भाजप प्रवेश'; मंत्री जयकुमार गोरेंचा आमदार पाटलांना सूचक इशारा.आम्ही आमची ताकद दाखवून देऊ. मुंडे बहीण भावांनी युतीसाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. युती होऊ नये म्हणूनच जास्त प्रयत्न झाल्याचं मला वाटतं. परळीत युती होते पण इतर ठिकाणी होत नाही. याबद्दल बहीण-भावांना विचारायला पाहिजे. स्टार प्रचारक म्हणून धनंजय मुंडे यांनी माझ्या भागात यायचं कारण नाही. परळीतच प्रचार करावा असंही प्रकाश सोळंके म्हणालेत..परळीत मुंडे बहीण भावांची युती होते पण जिल्ह्यात का होत नाही? युती होऊ नये यासाठी काहींनी प्रयत्न केले. पण युती होण्यासाठी कुणी पुढाकार घेतला नाही हे दुर्दैवी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमद्ये युती करणं अवघडं असतं. बीड जिल्ह्यात फक्त परळीतच युती केली जाते. इतर ठीकाणी त्यासाठी हालचाली केल्या जात नाहीत अशी खंत आमदार सोळंके यांनी व्यक्त केली.