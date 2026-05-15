NEET & TET Exam : ‘नीट’ आणि ‘टीईटी’ एकाच दिवशी! दोन्ही परीक्षांचे केंद्र एकच; हजारो विद्यार्थी पून्हा संभ्रमाच्या वातावरणात

लातूर - पेपरफुटी प्रकरणामुळे 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ने 'नीट'ची पूर्नपरीक्षा 21 जून रोजी घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता. १५) जाहीर केला. मात्र, याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेची शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) होणार आहे. एकाच दिवशी होणाऱ्या या दोन्ही परीक्षांचे बहुतांश केंद्र एकच असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याबाबत नीट परीक्षेचे नियोजन करणाऱ्या जिल्हा समन्वय समितीकडे काही तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. या नव्या गोंधळामुळे हजारो विद्यार्थी पून्हा संभ्रमाच्या वातावरणात सापडले आहेत..वैद्यकीय प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'नीट' परीक्षा ३ मे रोजी घेण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांत परीक्षेपूर्वीच 'नीट'चा पेपर फुटल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा नव्याने ती घेण्याची घोषणा 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ने काही दिवसांपूर्वी केली होती. या घोषणेमुळे नीट परीक्षा आता कधी होणार, याकडे अनेक विद्यार्थी-पालकांचे लक्ष लागले होते. अखेर 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ने 21 जून रोजी 'नीट'ची फेरपरीक्षा होईल, असे जाहीर केले..या घोषणेमुळे 'नीट'च्या विद्यार्थ्यांबरोबरच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे होणाऱ्या 'टीईटी' परीक्षेचे उमेदवार संभ्रमात सापडले आहेत. परिषदेने यापूर्वीच टीईटी परीक्षा २१ जून रोजी आयोजित केली आहे. या दिवशी टीईटीचा पेपर १ (वर्ग १ ते ५) सकाळी साडेदहा ते दुपारी १ या वेळेत तर पेपर २ (वर्ग ६ ते ८) दुपारी अडिच ते संध्याकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. तर 'नीट' परीक्षा दुपारी २ ते सव्वा पाच या वेळेत होणार आहे. तर परीक्षा केंद्रात सकाळी अकरापासून प्रवेश दिला जाणार आह. लातूरसह अनेक ठिकाणी या दोन्ही परीक्षांचे केंद्र एकच आल्याने सध्या गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..यंत्रणेवरील ताण वाढणार'नीट' परीक्षेचे नियोजन करणाऱ्या जिल्हा समन्वय समितीतील प्रा. महेश सुर्यवंशी आणि महेंद्र गायकवाड म्हणाले, नीट आणि टीईटी या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्या आहेत, अशी माहिती आम्ही 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ला ई-मेलद्वारे लगेच कळवली आहे. 'नीट'चे ठरलेले केंद्र बदलता येणार नाहीत. त्यामुळे सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकार तोडगा काढू शकतो. दरम्यान, नीट आणि टीईटी या दोन्ही परीक्षा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. राज्याचा विचार केला तर हजारो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. एकाच दिवशी या परीक्षा घेतल्या तर यंत्रणेवरही ताण वाढेल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले..'टीईटी' अनिवार्य करण्यात आल्याने नवीन उमेदवारांबरोबरच जुने शिक्षक असे राज्यात ६ लाखांहून अधिक उमेदवार यंदा ही परीक्षा देतील. त्यात आता दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने योग्य तोडगा काढावा.- शरद हुडगे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना.