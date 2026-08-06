NEET Paper: दहावीत ९२ टक्के, अकरावीपासून नीटची तयारी, पेपरफुटीनंतर लेकानं आयुष्य संपवलं; इतरांवर अशी वेळ येऊ नये, आईने घेतली दीपकेंची भेट

बजाजनगर (छत्रपती संभाजीनगर): नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या हिंगोली येथील विद्यार्थी सुशील विलास ढगे (वय १९) याची आई शीतल विलास ढगे यांनी बुधवारी (ता. ५) कॉकरोच जनता पक्षाचे अध्यक्ष अभिजित दीपके यांची भेट घेतली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित विषयांवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अशी वेळ येणार नाही, यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी आर्त मागणी त्यांनी केली. शीतल घुगे म्हणाल्या, ‘माझा मुलगा डॉक्टर होण्याचे स्वप्न घेऊन अहोरात्र अभ्यास करत होता. दहावीत त्याने ९२ टक्के गुण मिळवले. .अकरावीपासून त्याने नीट परीक्षेची तयारी सुरू केली आणि ३ मे रोजी परीक्षा दिली. त्यानंतर पेपरफुटीच्या बातम्यांमुळे तो मानसिकदृष्ट्या खचला. आत्महत्येपूर्वी त्याने एक व्हिडिओही तयार केला होता. यापूर्वीच माझे पती विलास ढगे यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते. आता मुलगाही गमावल्याने आमच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.यावेळी अभिजित दीपके यांनी शीतल ढगे यांचे सांत्वन करत, विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू असलेला लढा अधिक तीव्र केला जाईल. सुशील ढगे प्रकरणात कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आम्ही सातत्याने आवाज उठवत राहू, अशी भूमिका व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.