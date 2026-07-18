NEET UG Result पेपरफुटीनंतर गुणांचा महाघोटाळा, अन्सर की अन् स्कोअरकार्डवर वेगवेगळे गुण; बीडच्या 2 विद्यार्थ्यांचा आक्षेप

'नीट यूजी २०२६'चा निकाल पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. बीडमधील काही विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकेनुसार अपेक्षित गुण आणि स्कोअर कार्डवरील गुणांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप केला आहे. परीक्षेच्या निकालात गुणांचा मोठा घोळ समोर आला असून, उत्तरपत्रिकेत तपासले असता 522 गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या स्कोअर कार्डवर केवळ 95 गुण दाखवले गेले आहेत. बीडमधील सोहम गवते आणि ज्ञानेश्वरी पवार या विद्यार्थ्यांच्या निकालात असा फरक आढळल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. NEET Scorecard Mismatch Sparks Fresh Row.एनटीएच्या (NTA) या गलथान कारभारामुळे विद्यार्थी मानसिक तणावात असून हवालदिल पालक आता न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. बीडच्या सोहम गवते आणि पालकांनी पुन्हा पेपर तपासण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी म्हटलंय.NEET UG Result : अन्सर कीमध्ये ६०९, निकाल लागताच ५४० पण दोन तासांनी १६७ गुण; नीट निकालात गोंधळ, विद्यार्थीनीचे गंभीर आरोप.बीडच्या वडवणीतील ज्ञानेश्वरी पवार या विद्यार्थिनी पेपर सोडवल्यानंतर तिने 720 पैकी तब्बल 702 गुण मिळणे अपेक्षित होते. मात्र मिळालेल्या ओएमआर शीट चुकीची असल्याचा दावा तिने केला आहे. तिचे प्रत्यक्ष स्कोर कार्ड पाहिले असता फक्त 87 गुण मिळाले आहेत. ज्ञानेश्वरीने माझ्याकडे प्रश्नपत्रिका पुरावा असल्याचा दावा देखील तिने केला आहे. तर मुलीचा लागलेला हा निकाल पाहून पवार कुटुंब अनपेक्षित निकालामुळे धक्क्यामध्ये आहे..एवढी मेहनत घेऊन नीट परीक्षा मधील गोंधळ आमच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य खराब करेल या भीतीने ज्ञानेश्वरीच्या आईला अश्रू अनावर झाले. तर ज्ञानेश्वरी धक्क्यामध्ये होता तीला कसं सावरलं हे आम्हाला माहिती असं तिच्या आईने सांगितलं..रात्रदिवस अभ्यास केला, तीन वर्षे अभ्यास करून पेपर दिला. पण निकालात गोंधळ आहे. अन्सर की बघून चेक केलं ५३७ होते, एनटीएने जाहीर केला तेव्हा ५२२ गुण आले. नंतर स्कोअर कार्डवर थेट ९५ गुण आले. यामुळे विद्यार्थी तणावात असल्याचं त्याच्या पालकांनी सांगितलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.