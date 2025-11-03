Ashok Chavan : नकारात्मक राजकारणातून नांदेड जिल्ह्याचा विकास होणार नाही

देगलूर - नकारात्मक राजकारणातून नांदेड जिल्ह्याला काहीही मिळालेले नाही, मिळणारही नाही, भुलथापांना बळी पडुन चुकीच्या लोकांच्या पाठीशी आपण उभे राहणार का...? असा सवाल उपस्थितांना करून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी देश नरेंद्र, राज्य देवेंद्र, व जिल्हा भाजपाच्या हातात दिल्यास विकासाचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. यासाठी सत्तेची सूत्रे आमच्याकडे सोपवा, अशोक चव्हाण विकासाची गॅरंटी घ्यायला सक्षम असल्याचे ते म्हणाले..येथील मोंढा मैदानावर भाजपाची जनसंवाद सभा सोमवार ता. ३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.ते पुढे बोलताना म्हणाले की अशोक चव्हाण जे बोलतो ते करून दाखवितो. विकास करून घेण्यासाठी सत्तेबरोबर राहिले पाहिजे. शिव्या देऊन मते मिळवता येत नाहीत. आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला, नांदेड जिल्ह्याने आम्हा कुटुंबीयांना मोठे केले..त्या जिल्ह्याशी मी कदापी गद्दारी करणार नाही, विकास करणाऱ्यांच्या मागे जावे का शिव्या देणाऱ्यांचया मागे जावे हे आता देगलूरकरांनी ठरवावे. जिल्ह्यात रेतीच्या धंद्याला कोणाचे पाठबळ असते हे मी सांगण्याचे काही कारण नाही...,? आपण सर्व हे जाणताच, मात्र त्यामुळे रस्ते किती खराब होत आहेत याचाही आपण विचार करणार आहोत का नाही.जनहिताचे चांगले निर्णय झाले तर नांदेड जिल्हा राज्यात टॉप १० मध्ये आल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही. यासाठी येणाऱ्या देगलूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाला एक हाती सत्ता द्या, असे आवाहन त्यांनी शेवटी बोलताना केले..प्रास्ताविकात पंचायत समितीचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपाच्या पाठीशी आपली शक्ती उभी करण्याचे आवाहन केले.यावेळी खासदार अजित गोपछडे, माजी आ. अमर राजूरकर आमदार जितेश आंतापूरकर, आमदार तुषार राठोड, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संतुकराव हंबर्डे, अनिताताई चोंडीकर यांचीही भाषणे झाली..कार्यक्रमाला शंकरराव कंतेवार, तालुकाअध्यक्ष एड प्रीतम देशमुख हाणेगावकर, माजी सभापती ऍड. रामराव नाईक, माजी सभापती माधवराव मिसाळे, माधव उचेकर, श्रावण पा. भिलवंडे, लक्ष्मण ठक्करवाड, अशोक गंदपवार, शहराध्यक्ष प्रशांत दासरवार, जनार्दन बिरादार, दीपक शहाणे, शिवकुमार देवाडे, माधव पाटील पाळेकर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.