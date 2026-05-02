Mahur Junapani Accident: माहूर तालुक्यातील जुनापाणी येथे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबून ३५ वर्षीय ऑपरेटरचा मृत्यू

माहूर : माहूर तालुक्यातील जुनापाणी येथे एका कन्स्ट्रक्शन साईटवर मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबून एका 35 वर्षीय ऑपरेटर चा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना आज शनिवारी (ता.2) सकाळी उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत गुन्ह्याची नोंद पोलीस स्टेशनला झाली नाही..जुनापाणी नजीक असलेल्या एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या साईटवर झारखंड राज्यातील ऑपरेटर अजीत यादव (वय ३५) रात्रीच्या वेळी मोकळ्या जागेत झोपला होता. शुक्रवारी रात्री इतर ठिकाणावरून आणलेली माती एका टिप्परद्वारे नेमक्या त्या ठिकाणी टाकण्यात आली. दुर्दैवाने, अमीत यादव त्या ठिकाणी झोपलेला असल्याने तो मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबला गेला. ही बाब रात्री कुणाच्याही लक्षात आली नाही..आज शनिवारी (ता.2) सकाळी साडेआठ वाजताचे सुमारास जेसीबीच्या सहाय्याने माती दुसऱ्या टिप्परमध्ये भरत असताना माती खालून अजीत चे पाय दिसून आल्याने ही घटना उघडकीस आली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व मृतदेह माहूर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला..पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.दरम्यान ही कशी घडली याविषयी परिसरात तर्कवितर्क लावले जात आहेत.शवविच्छेदन अहवालानंतरच घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.