मराठवाडा

Nevargaon News: नेवरगावच्या शेतवस्तीवर २२ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवले; मृत्यूचे कारण अस्पष्ट

22 Year Old Youth Dies at Farmstead in Nevargaon Gangapur: नेवरगाव शेतवस्तीवर २२ वर्षीय धनंजय घुणेची लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या; कुटुंबीयांवर शोककळा, मृत्यूचे कारण अद्याप गूढ
Nevargaon Farmstead Death Gangapur 22 Year Old Dhananjay Ghune Dies Family Mourns As Police Probe Death Reason

Nevargaon Farmstead Death Gangapur 22 Year Old Dhananjay Ghune Dies Family Mourns As Police Probe Death Reason

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-रामेश्वर अमृते

गंगापूर बातमीदार : तालुक्यातील नेवरगाव येथे शेतवस्तीवर कुटुंबीयांसोबत राहणाऱ्या तरुणाने लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना.ता.१८ रोजी रात्री १० वाजता घडली आहे.धनंजय संजय घुणे वय (२२)असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Gangapur
death
Youth
Marathi News Esakal
www.esakal.com