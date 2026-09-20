Nevargaon News: नेवरगावच्या शेतवस्तीवर २२ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवले; मृत्यूचे कारण अस्पष्ट

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर बातमीदार : तालुक्यातील नेवरगाव येथे शेतवस्तीवर कुटुंबीयांसोबत राहणाऱ्या तरुणाने लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना.ता.१८ रोजी रात्री १० वाजता घडली आहे.धनंजय संजय घुणे वय (२२)असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मिळालेल्या माहितीनुसार नेवरगाव येथील घुणे कुटुंबिय गावाजवळील शेत वस्तीवर वास्तव्यास आहे. शुक्रवारी कुटूंबातील आई वडील,भाऊ गावात गणपती आरतीसाठी गेले होते.रात्री १० वाजेच्या सुमारास गावातील काही नागरिक शेतात पाणी भरण्यासाठी जात असताना त्यांना घुणे वस्तीजवळ पाटाजवळील असलेल्या लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या सहाय्याने कुणी तरी गळफास घेतल्याचे दिसून आले..पुढे जाऊन पाहिल्यास त्यांना धनंजय घुणे हा तरुण दिसून आला.त्यांनी तात्काळ घटनेची माहिती कुटुंबीय,नातेवाईकांना दिली.ही माहिती समजताच कुटुंबीय नातेवाईकांनी त्याला खाली उतरवून तात्काळ उपचारासाठी गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..मात्र तेथील डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.शनिवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास गोदावरी नदीकाठी श्री संकटेश्वर मंदिर परिसरात असलेल्या स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मृत धनंजयच्या पश्चात आई,वडील, एक भाऊ असा परिवार आहे. मृत्यूचे कारण समजू शकले नाही.या घटनेची गंगापूर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून याप्रकरणी अधिक तपास पोलीस करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.