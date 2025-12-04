Dharashiv News : नॅशनल हेल्थ सिस्टीम्स रिसोर्स सेंटर मूल्यांकन पथक धाराशिव जिल्हा दौऱ्यावर; आरोग्य सेवांची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा उपक्रम!

येरमाळा : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमधील आरोग्य सेवेचे सर्वंकष मूल्यांकन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यानिमित्ताने नॅशनल हेल्थ सिस्टीम्स रिसोर्स सेंटर (NHSRC), नवी दिल्ली तसेच इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह अॅन्ड सोशल मेडिसीन (IAPSM) यांच्या संयुक्त विद्यमाने "महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन" हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे..या उपक्रमांतर्गत राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत प्राध्यापक,तज्ज्ञ डॉक्टर आणि प्रशिक्षित मूल्यांकन अधिकारी यांची विशेष पथके जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांच्या प्रत्यक्ष भेटी देत आहेत.आरोग्य केंद्रांमध्ये उपलब्ध सुविधा, रुग्णांना दिला जाणारा प्रतिसाद,औषध साठा,मातृ व बालसंगोपन सेवा,आपत्कालीन सेवा,नोंदी व दस्तऐवजीकरण,स्वच्छता,पायाभूत सुविधा,तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींचे तपशीलवार मूल्यमापन करण्यात येत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राचे नॅशनल हेल्थ सिस्टीम्स रिसोर्स सेंटर पथक मूल्यांकन करणार आहे..सावंतवाडीत शुक्रवारी संमेलन लोगो स्पर्धा.बुधवारी (ता.तीन) जिल्ह्याचा दौऱ्यावर आले आहे.बुधवारी येरमाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंतर्गत दोन उपकेंद्राचे मूल्यांकन केले. जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील येणेगुर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि कोराळ,कळदेव निंबाळा उपकेंद्र,धाराशीव तालुक्यातील पोहनेर,केशेगाव,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,आणि खानापूर,सोनेगाव,वडगाव,बामणी उपकेंद्र.कळंब तालुक्यातील येरमाळा,मोहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि चोराखळी,पानगाव,खामसवाडी,बोर्डा उपकेंद्र.परंडा तालुक्यातील आसू प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शिराळा, नालगाव उपकेंद्र..पथकाने रुग्ण नोंदवही, औषध वितरण नोंदी, लसीकरण कार्यक्रम, प्रसूती सेवा, कुपोषण निवारण व तपासणी सुविधा, प्रयोगशाळेतील साधनसामग्री, तसेच स्वच्छता व सुरक्षितता मानकांचे बारकाईने परीक्षण केले. विशेषतः मातृ-शिशू आरोग्य सेवा, एड्स प्रतिबंधक कार्यक्रम, क्षयरोग निर्मूलन मोहिम आणि गैर-संसर्गजन्य आजारांच्या स्क्रिनिंगची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे केली जाते, याची सविस्तर माहिती नोंदविण्यात आली. भेटीदरम्यान आरोग्य सेवेतील सकारात्मक बदल, उपलब्ध सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यतत्परता याबद्दल प्रशंसनीय नोंदी घेण्यात आल्या.काही तांत्रिक आणि पायाभूत गरजांबाबत सूचना देत सुधारणा करण्यासाठी पाथकानी मार्गदर्शनही केले..या मूल्यांकन उपक्रमाचे अहवाल संकलित करून नॅशनल हेल्थ सिस्टीम्स रिसोर्स सेंटर (NHSRC) आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह अॅन्ड सोशल मेडिसीन (IAPSM) यांच्या तज्ज्ञ समितीकडे पाठविण्यात येणार आहेत. या अहवालाच्या आधारे जिल्हा तसेच राज्य पातळीवरील आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, रुग्ण-केंद्रित आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी पुढील धोरणे आखली जाणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. हा उपक्रम पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची गुणवत्ता एक पायरी वर जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.