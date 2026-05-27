Latur: डिझेल-पेट्रोल विक्रीचा काळाबाजार जोमात कृत्रिम टंचाईचा फायदा घेत ग्रामीण भागातील प्रकार

निलंगा: ग्रामीण भागात सध्या डिझेलची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. काळाबाजार करणारे कॅन, पिंपात डिझेल, पेट्रोलच्या साठेबाजीला लागले आहेत. गावातील जेसीबी, ट्रॅक्टरचालकांना डिझेल विक्रीचा काळाधंदा सुरू झाला आहे. दुसरीकडे मॉन्सूनपूर्व नांगरणी, कुळवणी, पेरणीपूर्व मशागत आदी कामांसाठी शेतकरी युद्धपातळीवर तयारी करत असताना डिझेलअभावी ट्रॅक्टर व कृषी यंत्रसामग्री ठप्प पडण्याची वेळ आली आहे. औताला बैल मिळेनात, तर पंपावरती डिझेल मिळेना अशी अवस्था झाली आहे..निलंगा तालुक्यामध्ये जवळपास १८ पेट्रोल पंप आहेत. सध्या तीन पेट्रोल पंपांवर डिझेल, पेट्रोल उपलब्ध नाही. डिझेल व पेट्रोल उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी वाहनांच्या रांगाच रांगा लागत आहेत. एका पंपावर इंधन संपले, की दुसऱ्या ठिकाणी वाहनांच्या चकरा सुरू होत आहेत. अनेकजण आवश्यकता नसतानाही चक्क वाहनांची टाकी भरगच्च करून घेत आहेत. कॅन, पिंपामध्ये डिझेल, पेट्रोल साठविले आहेत. परिणामी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून अनेक जण ग्रामीण भागात चढ्या भावाने विक्री करत आहेत..प्रशासनाकडून ग्रामीण भागात तपासणीची मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. गावापासून लांब अंतरावर असल्याने वारंवार पेट्रोल पंपावर जाऊन डिझेल आणणे खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरत आहे. त्यामुळे गावातच मिळणारे काळ्याबाजारातील इंधन घेण्याकडे कल वाढत आहे..इंधनाअभावी शेतीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. सध्या शेती मशागतीचा हंगाम सुरू असून, येत्या काही दिवसांत मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत वेळेत मशागत पूर्ण न झाल्यास पेरणी उशिरा होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. हवामानाचा अंदाज बदलत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याशिवाय ट्रॅक्टरचालक, शेतमजूर आणि कृषी व्यवसायाशी संबंधित घटकांनाही या टंचाईचा फटका बसत आहे.."डिझेल-पेट्रोलची साठेबाजी करून कोणी कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत असल्यास प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आलेल्या आहेत."- अमोल पाटील, नायब तहसीलदार, पुरवठा विभाग"जून उजाडण्यास काही दिवस शिल्लक आहेत.सध्या पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरू असून. डिझेल मिळत नसल्यामुळे कामाचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डिझेल मिळण्याची व्यवस्था करण्यात यावी."- भालचंद्र स्वामी, ट्रॅक्टरमालक"सध्या पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरू आहेत. शेतामध्ये कुळवणी. नांगरणी. पाळी. उसामधील सरी सोडण्याचे व इतर मेहनतीची कामे सुरू आहेत. परंतु. डिझेल मिळत नसल्यामुळे कामाला विलंब होत आहे. पाऊस पडला तर शेतीचे नुकसान होणार आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे बैल नाहीत. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाच्या युगात बैलही मिळेना व ट्रॅक्टर आहे. पण डिझेल मिळेना अशी अवस्था झाली आहे."-राम पाटील, शेतकरी.