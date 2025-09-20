मराठवाडा

Nilanga News : निलंगा परिसरात विजांचा कडकडाट; एका महिलेसह चार जनावरे दगावली

निलंगा पासून जवळच असलेल्या सांगवी-जेवरी येथे शनिवारी सायंकाळी वादळी वारे व विजांच्या कडकडाटासह खूप मोठा पाऊस झाला.
anita rathode

anita rathode

sakal

राम काळगे
Updated on

निलंगा : निलंगा पासून जवळच असलेल्या मौजे सांगवी-जेवरी, ता. निलंगा येथे शनिवारी ता. 20 रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास वादळी वारे व विजांच्या कडकडाटासह खूप मोठा पाऊस झाला.

Loading content, please wait...
death
Nilanga
Death by lightning
livestock
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com