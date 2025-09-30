Kalandi Earthquake : भूकंपाचे धक्के अन् तहसीलदारांचे ग्रामस्थांसोबत जागरण! कलांडीत भूगर्भातून मोठा आवाज अन्...; 'त्या' रात्री काय घडलं?

कलांडी गावात भूगर्भातून मोठा आवाज व तीन वेळा झालेल्या आवाजाने गावकरी घाबरले.तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांनी लवाजमा घेऊन गावात रात्री जागरण केले.१९९३ च्या किल्लारी भूकंपाच्या आठवणींनी गावकऱ्यांना भयभीत केले..निलंगा : कलांडी (ता. निलंगा) येथे सोमवारी ता. २९ रोजी रात्री नऊ वाजता भूगर्भातून झालेला मोठा आवाज व त्यानंतर दोन-दोन-तासांनी तीन वेळा झालेल्या आवाजाने भूकंप (Nilanga Earthquake Scare) झाला म्हणून अख्खं गाव भयभीत होऊन रस्त्यावर आलं, ही गोष्ट गावातील प्रतिष्ठितांनी तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी (Tehsildar Prasad Kulkarni) यांच्या कानावर घातली अन् आख्खा लवाजमा घेऊन तहसीलदार गावात हजर झाले अन् गावासोबत पहाटेपर्यंत रात्र जागून काढली. तारीखही ३० सप्टेंबर असल्याने ३२ वर्षांपूर्वीच्या किल्लारी येथील महाप्रलयकारी भूकंपाच्या आठवणी यानिमित्ताने जागा झाल्या. .त्याचे असे झाले, की गेल्या काही दिवसांपासून तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली असून संततदार पावसामुळे जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ओलावा निर्माण झाला आहे. मागील आठवड्यात तालुक्यातील हासोरी, उस्तुरी, बडूर यासह आदी गावांमध्ये भूगर्भातून मोठ-मोठे आवाज येत असल्यामुळे नागरिक भूकंप झाला, हादरलं... म्हणून भयभीत होऊन घराबाहेर पडले. त्यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 5.25 वाजता मौजे राणी अंकुलगा, ता. शिरूर अनंतपाळ येथे भूकंपसदृश्य मोठा आवाज ऐकण्यात आल्याची नोंद झाली होती..'लाडक्या बहिणीं'चे वारस लाभापासून वंचित; पुनर्वसनासाठी संपादित जमिनीच्या सातबाऱ्यावर अजूनही महाराष्ट्र शासन असाच उल्लेख.असेच आवाज दिवस-रात्र पाऊस आणि भूगर्भातून आवाज अशा संकटांचा सामना होतानाच सोमवारी २९ सप्टेंबर रात्री नऊ वाजता कलांडी व परिसरात सव्वा नऊ वाजता पहिला भूकंपासारखा आवाज झाला. त्यानंतर दुसरा ११ वाजून चार मिनिटाला आणि तिसरा ११ वाजून ३ मिनिटाला असे तीन आवाज झाले. सर्व नागरिक भयभीत होऊन भूकंपाच्या हादऱ्याने घराबाहेर पडले. असे आवाज अनेक वेळा होत असल्यामुळे भीती निर्माण होत असून योगायोग म्हणजे, 30 सप्टेंबर 1993 रोजी पहाटे किल्लारी ता. औसा येथे पहाटे महाप्रलयकारी भूकंप झाला..मात्र, ३० सप्टेंबर रोजीचा दिवस असल्याने कलांडी येथील सर्वच नागरिक भयभीत होऊन घराबाहेर पडले. त्यानंतर गावातील काही नागरिक व तलाठी राजकुमार कुलकर्णी यांनी तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधला. रात्री अकरा वाजता तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी उपस्थित झाले. त्यांनी ग्रामस्थांना धीर देत झालेली सर्व माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संपर्क साधून दिली. मात्र, हा भूकंप नव्हे तर भूगर्भातून मोठा आवाज होता अशी अधिकृत माहिती तहसीलदार यांनी ग्रामस्थांना दिली. तरीही पहाटे पाच वाजेपर्यंत तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी, तलाठी राजकुमार कुलकर्णी, गोविंद तावरे यांच्यासह गावातील सर्वजण गावकऱ्यांसोबत रात्र जागून काढली..वैज्ञानिक चौकशीया संदर्भात राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र, भूगर्भशास्त्र विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्याकडे चौकशी केली असता, वरील कोणत्याही घटनेत भूकंपाची नोंद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.संभाव्य कारणसद्यस्थितीत जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जमिनीत वॉटर फ्लक्स होणे व पोकळ जागेतून गॅस बाहेर पडणे या नैसर्गिक कारणांमुळे अशा प्रकारचा आवाज निर्माण झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.नागरिकांना आवाहननागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.अशा घटनांबाबत घाबरून न जाता सतर्क राहावे. कोणत्याही नवीन घटनांची माहिती त्वरित स्थानिक प्रशासनाला द्यावी. जिल्हा प्रशासन या घटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे..FAQs :प्रश्न १: कलांडी गावात नेमकी घटना कधी घडली?उत्तर: २९ सप्टेंबर रोजी रात्री नऊ वाजता आवाज झाला, नंतर दोन- दोन तासांनी तीन वेळा आवाज आला.प्रश्न २: प्रशासनाची भूमिका काय होती?उत्तर: तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांनी स्वतः गावात हजर राहून गावकऱ्यांसोबत पहाटेपर्यंत रात्र काढली.प्रश्न ३: गावकरी का भयभीत झाले होते?उत्तर: वारंवार आवाज व ३० सप्टेंबर तारीख असल्याने १९९३ च्या किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी जाग्या झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.