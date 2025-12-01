मराठवाडा
Nilanga Election: अखेर निलंग्याची निवडणूक स्थगित; न्यायालयीन निकालामुळे नगरपालिकेत मतदान पुढे ढकलले!!
Municipal Election : निलंगा नगरपालिकेची दोन डिसेंबर रोजी होणारी निवडणूक न्यायालयीन निकाल आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे अखेर रद्द करण्यात आली. उमेदवारी वादामुळे उमेदवारांचा हिरमोड झाला असून नवीन कार्यक्रम ४ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे.
निलंगा : निलंगा नगरपालिकेच्या निवडणुकी संदर्भात दोन डिसेंबर रोजी मंगळवारी ता. दोन रोजी मतदान होणार असून नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारी अर्ज बाबत न्यायालयीन निकाल 22 नोव्हेंबर नंतर आला असल्याने निलंगाची निवडणूक होणार की रद्द होणार की होणार याबाबत संभ्रम कायम होता. निवडणुकीसाठी लागणारी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली होती सकाळपासून अधिकारी व कर्मचारी तहसील कार्यालयात मतदानाचे साहित्य घेऊन जाण्यासाठी बसून होते मात्र 29 नोव्हेंबर रोजीच्या निर्णयामुळे ही निवडणूक रद्द झाली आहे. यामुळे निवडणूक लढवणारे उमेदवाराचा हिरमोड झाला आहे.