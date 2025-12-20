Nilanga Municipal Election : आपल्याच पक्षाच्या उमेवाराला मतदान करून घेण्यासाठी रस्सीखेच; “निलंगा नगरपालिकेत चुरशीची लढत!

निलंगा : निलंगा नगरपालिकेत होत असलेल्या अतिशय चुरशीच्या निवडणूकीत दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत 52 टक्के मतदान झाले आहे या निवडणुकीत प्रमुख लढत तिरंगी होत असली तरी आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करून घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरु होती. आकरा प्रभागातून 23 नगरसेवक निवडून द्यावे लागणार आहेत. चोवीसावा थेट जनतेतून नगराध्यक्ष असणार आहे. .निलंगा नगरपालिकेसाठी अतिशय चुरशीची निवडणूक होत असून भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, उभाठा शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष असे नगराध्यक्ष पदासाठी सात तर नगरसेवक पदासाठी 87 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहे प्रत्येक उमेदवार आपले नशीब आजमावत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करून घेण्यासाठी मोठी चुरस निर्माण होत असते भाजपा व काँग्रेसने सर्वच जागी उमेदवार उभा केले आहेत..Washim Nagar Parished Election: गाडीतून बाहेर ओढलं, पोलिसांसोबत भिडले, वाशिममध्ये मोठा राडा | Sakal News.मात्र निवडणुकीची खरी लढत तिरंगी होत आहे एक एक मतदान करून घेण्यामध्ये उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये चुरस दिसत होती 32 हजार 182 एकूण मतदान असले तरी मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत 52 टक्के मतदान झाले होते मतदान केंद्रापर्यंत मतदारांना घेऊन येण्यासाठी सर्वच पक्षाकडून वाहनाची व्यवस्था करण्यात आली होती काही मतदान केंद्रावर मतदाराच्या रांगा सकाळपासूनच दिसत होत्या प्रभाग क्रमांक एक, प्रभाग क्रमांक तीन, प्रभाग क्रमांक पाच, प्रभाग क्रमांक 11, प्रभाग क्रमांक सहा या ठिकाणी मोठी चुरस पाहण्यात येत होती. बाहेर गावावरून कामासाठी असलेले अनेक मतदार मतदानाच्या निमित्ताने निलंग्यात आले आहेत सर्वच पक्षाकडून त्यांची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी तो मतदार निर्णायक आहे. .राजकिय दृष्टयाअतिशय संवेदशील असलेल्या या निवडणुकीत माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांची विक्री यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे यांनाही मिळणारा प्रतिसाद पाहता त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. लिंबन महाराज रेशमे यांचा जनसंपर्क मोठा असल्यामुळे त्यांनी या निवडणुकीत तगडे आव्हान उभे केले आहे मतदार कोणाच्या बाजूने मतदान देणार हे रविवारी ता. 21 रोजी होणाऱ्या मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे मात्र निलंगाच्या नगरपालिका निवडणुकीत होणारा विजय पराजयाचा परिणाम लातूर महानगरपालिका व संभाव्य जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.