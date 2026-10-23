Nilanga News : निलंगा तालुक्यात रेशनधारकांना दुष्काळात तेरावा महिना; गोदामातूनच ५० किलोच्या कट्ट्यात मिळतोय ४५ ते ४६ किलो धान्यसाठा

निलंगा - निलंगा तालुक्यातील बहूतांश रेशन धान्य दुकान दाराकडून दिड-ते दोन किलो धान्य कमी देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी असून पॉज मशीनवरती मात्र पूर्ण रेशन धान्य देत असल्याच्या पावत्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे कार्ड धारकाना ऐन दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती सहन करावी लागत आहे..शिवाय निलंगा व कासारसिरसी येथील शासकीय गोदामातून करण्यात येणारा रेशनच्या धान्याचा ५० किलो ५०० ग्रॅम वजन असल्याचा दर्शविणाऱ्या धान्याच्या कट्ट्यात प्रत्यक्षात ४५ ते ४६ किलोच धान्य मिळत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. प्रत्येक कट्ट्यामागे चार ते पाच किलो धान्याची तूट पडत असल्याने हे धान्य नेमके जाते कुठे असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केली जात आहे..शासनाच्या विविध योजनेतून गोरगरीब लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी रेशन धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, गोदामातूनच धान्य कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी खऱ्या असतील, तर लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या धान्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. धान्याचे वजन कमी भरत असल्याने रास्त भाव दुकानदारांनाही धान्य वाटप करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे..शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात कमी धान्य मिळत असल्याने दुकानदारांसमोर अडचण निर्माण होत आहेत. धान्याची तूट नेमकी कुठे होते वरून येणारे कमी धान्याची तूट थेट लाभार्थाच्या भाथी मारले जाते. तर गोदामातून कमी येणाऱ्या धान्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यास दुकानदार धजावत नसल्याची चर्चा आहे. यामध्ये तेरी भी चुप मेरी भी चुप अशी आवस्था झाली असून या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..तालुक्यातील निलंगा व कासारसिरसी गोदामातून वितरित होणाऱ्या धान्याच्या कट्ट्यांचे वजन तपासले जाते का? गोदामातून निघताना आणि रास्त भाव दुकानात पोहोचल्यानंतर धान्याचे वजन केले जाते का? प्रत्येक कट्ट्यामागे चार ते पाच किलो धान्य कमी मिळत असल्याच्या तक्रारींची दखल संबंधित विभाग घेणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कासारसिरसी गोदामातील धान्यसाठा, वजनकाटे आणि वितरणाच्या नोंदींची तपासणी करावी. तसेच धान्याच्या वजनातील तफावत आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे..पुरवठा विभाग मूग गिळून गप्प का?निलंगा तालुक्यातील गावांना धान्यपुरवठा करणाऱ्या निलंगा व कासारसिरसी गोदामातील धान्याच्या वजनाबाबत तक्रारी उपस्थित होत असताना पुरवठा विभाग काय करीत आहे? ५० किलोच्या कट्ट्यात प्रत्यक्षात ४५ ते ४६ किलोच धान्य मिळत असल्याचा दावा खरा असेल, तर उर्वरित धान्याची तूट कशी निर्माण होते? गोदामातील वजनाची तपासणी नियमित होते का? गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याबाबत निर्माण झालेल्या या प्रश्नांची उत्तरे पुरवठा विभागाने द्यावीत, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.