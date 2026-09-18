Latur Crop Loss: निलंगा तालुक्यात खरीप पीक शंभर टक्के उद्ध्वस्त; कृषी विभागाच्या ‘७० टक्के’ अहवालावर शेतकऱ्यांचा संताप

निलंगा : यंदाच्या खरीप हंगामातील पीके पावसा अभावी पूर्णतः हातून गेल्याने दुष्काळाची स्थिती गंभीर बनली आहे. सर्वच पिकिचे शंभर टक्के नुकसान झाले असताना कृषी विभागाच्या अहवालात सत्तर टक्केच नोंद; दाखवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे कृषी विभागाची मनमानी आकडेवारी यामुळे शेतकरी हादरून गेला आहे. आता आम्हाला वाली कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..गेल्या काही दिवसापासून मोठ्या प्रमाणात पावसाचा खंड पडल्यामुळे पेरणी केलेले खरीप हंगामातील पिके पूर्णतः वाळून गेले आहेत त्यामध्ये सर्वाधिक पेरा सोयाबीन क्षेत्राचा असून 78 हजार हेक्टरवर सोयाबीन पिकाचा पेरा झाला आहे त्यामुळे हे पीक पूर्णतः शेतकऱ्याच्या हातून गेले असून त्याचा पाचोळा झाला आहे याचा आर्थिक मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे पाऊसच नसल्यामुळे जनावराच्या चाऱ्याचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गावागावात गंभीर बनत चालला आहे अशा स्थितीत सर्वच राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनाकडून कोरडा दुष्काळ जाहीर करा म्हणून मागणी केली जात आहे परंतु पीक परिस्थितीचा अहवाल देताना कृषी विभागाने मोठा पेच निर्माण केला आहे. साप्ताहिक अहवालात कृषी विभागाने म्हटले आहे की, निलंगा तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात हवामान कोरडे आहे. तालुक्याची पावसाची सरासरी ६६४.९ मि.मी. असुन आजतागायत २७०.३० मिमी पाऊस पडला आहे. पेरणी झालेल्या क्षेत्रासाठी पाऊस असमाधानकारक आहे. सरासरी पावसाच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस ५७.१० टक्के आहे..पावसाचा खंड पडलेली महसूल मंडळ निहाय माहिती : निलंगा मंडळ : जून-१० दिवस, जुलै-६ दिवस, ऑगस्ट-५ दिवस, सप्टेंबर १२ दिवसपानचिंचोलीः- जून-१५ दिवस, जुलै १० दिवस ऑगस्ट-४ दिवस सप्टेंबरध दिवस निट्रः- जून-१३ दिवस, जुलै८ दिवस ऑगस्ट-५ सप्टेंबर७ दिवसऔरादः- जून-६ दिवस, जुलै७ दिवस ऑगस्ट- सप्टेंबर १३ दिवसकासार बालकुंदाः- जून-१२ दिवस. जुलै८ दिवस ऑगस्ट- सप्टेंबर १३ दिवसअंबुलगाः- जून-६ दिवस, जुलै७ दिवस ऑगस्ट-सप्टेंबर१२ दिवसमदनसुरीः- जून-१६ दिवस, जुलै६ दिवस ऑगस्ट- सप्टेंबर १३ दिवसकासारशिरसीः- जून-१३ दिवस, जुलै८ दिवस ऑगस्ट- सप्टेंबर १३ दिवसहलगराः- जून-६ दिवस, जुलै७ दिवस ऑगस्ट- सप्टेंबर १२ दिवसभूतमुगळीः- जून-१६ दिवस, जुलै८ दिवस ऑगस्ट-५ दिवस सप्टेंबर १३ दिवस.पीक परस्थीतीसोयाबीन- निलंगा तालुक्यात सोयाबीन पिकाचे सरासरी क्षेत्र हे ६९ हजार ५११.३८ हेक्टर असून तालुक्यात आज अखेर ७८ हजार ६४५.९५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झालेली आहे. सध्या कांही ठिकाणी पिक फुलोरा ते दाने भरण्याच्या अवस्थेत असुन पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे उत्पादनात जवळपास ७० टक्के घट येणार आहे. फुले व पाने सुकत असुन फुल व शेंगा गळ होत आहे, शेंगा पूर्ण न भरता पोचट होणार आहेत. पावसाची अत्यंत गरज आहे. पिकावर कमी प्रमाणात उंट अळी, शेंगा खाणारी अळी तसेच यलो मोझाक रोगाचा प्रादुर्भाव आहे. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कामगंध सापळे ५ प्रति हेक्टरी लावणे, पक्षी थांबे उभे करणे तसेच निंबोळी अर्क प्रति लिटर पाण्यातून फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. सिंचनाची सोय असलेल्या ठिकाणी संरक्षित पाणी देण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे..तूर-: तालुक्यात तूर पिकाचे सरारासरी क्षेत्र हे २२२८१.६९ हेक्टर असून तालुक्यात आज अखेर ११८३२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झालेली आहे. सध्या पिक वाढीच्या अवस्थेत आहे. पिकाची वाढ खुंटलेली असुन पिके सुकत आहेत. सिंचनाची सोय असलेल्या ठिकाणी संरक्षित पाणी देण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे..उडीद - तालुक्यात उडीद पिकाचे सरासरी एकूण क्षेत्र १११०.८७ हेक्टर असून तालुक्यात आज अखेर ४३३ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झालेली आहे. सध्या पिक शेंगा भरण्याच्या तर कांही ठिकाणी काढणीच्या अवस्थेत आहे..कृषी विभागाने दिलेल्या अहवालात केवळ 70 टक्के नुकसान सोयाबीन पिकाचे दाखवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे शंभर टक्के नुकसान झाले असताना 70 टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल कोणत्या धारावर दिला असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.