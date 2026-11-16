Latur District Bank: निलंगेकर विरुद्ध निलंगेकर! काकींचा पराभव करत अरविंद पाटलांची जिल्हा बँकेत दमदार एन्ट्री; भाजपचा तिन्ही जागांवर विजय

निलंगा : निलंगा विधानसभा मतदार संघातील तिन्ही तालुक्यातील सहकारी संस्था मध्ये प्राबल्य असलेल्या काँग्रेस पक्षाला जिल्हा बँक निवडणूकीच्या माध्यमातून एक प्रकारे भाजपाने परिवर्तन पॅनलच्या तिन्ही जागा जिंकून सुरुंग लावला आहे. माजीमंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद पाटील निलंगेकर याना 64 मते तर त्यांच्या काकी संगीता अशोक पाटील निलंगेकर यांना 32 मते मिळाली निलंगेकर विरुद्ध निलंगेकर अशा झालेल्या लढतीत 32 मतानी अरविंद पाटील यांचा विजयी होत बँकेत दमदार एन्ट्री केली. शिवाय देवणी, शिरूर अनंतपाळ या तालुक्यात भापाची सरशी झाल्याने निलंग्यात भाजप कार्यकर्त्यांचा गुलाल, मिठाई अन् फटाक्यांनी जल्लोष साजरा केला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत ही निवडणूक देशमुख विरुद्ध निलंगेकर अशी प्रतिष्ठेची झाली होती. शिवाय निलंगा तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून भाजपचे युवा नेते अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी ३२ मतांनी विजय मिळविला. त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या संगीताताई पाटील निलंगेकर यांचा त्यांनी पराभव झाला. विशेष म्हणजे, अरविंद पाटील यांची ही पहिलीच निवडणूक असून पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी मिळविलेल्या विजयामुळे निलंग्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे. निकाल जाहीर होताच निलंगा शहरात भाजप कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटून आणि फटाके फोडून मोठा जल्लोष साजरा केला..लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा सोमवारी (दि. १६) निकाल जाहीर झाला. निलंगा तालुक्यातील विविध सहकारी संस्थांच्या मतदारसंघांतील निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. त्यातही सर्वाधिक ९९ मतदार असलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातील अरविंद पाटील निलंगेकर व संगीताताई पाटील निलंगेकर यांच्यातील थेट लढत चर्चेचा विषय ठरली होती. निलंगा मतदार संघातील देवणी व शिरूर अनंतपाळ या दोन तालुक्यातही भाजपाच्या परिवर्तन पॅनलचे उमेदवार निवडून आल्याने सहकारातील निवडणूकीत मोठे परिवर्तन झाल्याचे दिसून आले. या तिन्ही तालुक्यात सहकारातील संस्था बहुतांश काँग्रेसच्या ताब्यात असताना मिळालेले यश मोठे मानले जात आहे.यापूर्वी अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वात निलंगा व ओरादशहाजानी बाजार समिती निवडणूकीतही एकहाती विजय मिळवून नवख्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली होती. दोन्ही बाजार समित्या भाजपाच्या ताब्यात घेतल्या होत्या..संघटनात्मक कामातून उभी राहिली राजकीय ओळखअरविंद पाटील निलंगेकर यांची राजकीय वाटचाल केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. लातूर जिल्ह्यात भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढविण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष संघटनेचे काम करताना गाव पातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवणे, निवडणुकांचे नियोजन करणे आणि संघटन मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले.लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नगरपालिका तसेच विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी पडद्यामागे राहून संघटनात्मक नियोजनाची जबाबदारी सांभाळली. अनेकदा स्वतः निवडणूक लढविण्याची किंवा पदावर काम करण्याची संधी असतानाही त्यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांना पुढे आणण्याला प्राधान्य दिले. या निवडणूकीत ते स्वतः ऊमेदवार होऊन विजयश्री खेचून आणली संघटनात्मक बांधणी, निवडणूक व्यवस्थापन आणि कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संपर्क ही त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये राहिली आहेत..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.निलंग्यात कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त जल्लोषजिल्हा बँकेचा निकाल जाहीर होताच निलंगा शहर व तालुक्यातील भाजप कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. येथील भाजप जनसेवा संपर्क कार्यालयात मिठाई वाटून आणि फटाके फोडून विजयाचा आनंद व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, आनंदमुनी चौक, जिजाऊ चौक आणि हाडगा नाका परिसरातही कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला. दीर्घकाळ पक्ष संघटनेत काम केल्यानंतर प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी मिळविलेला हा विजय त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या निकालामुळे निलंगा तालुक्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय घडामोडींनाही नवे वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.