Latur News: मरणानंतरही संपेनात ‘मरणयातना’; निलंगा तालुक्यात स्मशानभूमीचा प्रश्न गंभीर, अनेक गावांमध्ये गैरसोय

निलंगा: मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जगणे कठीण झाले असताना, निलंगा तालुक्यात काही गावांमध्ये मृत्यूनंतरही सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्याची सोय नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील कांही गावामध्ये स्मशानभूमी नसल्याने अनेक कुटुंबांना दुःखाच्या क्षणीही प्रचंड हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.निलंगा तालुक्यातील अनेक लहान वाड्या, वस्त्या व तांडे आजही विकासापासून वंचित आहेत. .तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्याने अंत्यविधी कुठे करायचा, हा मोठा प्रश्न कुटुंबीयांसमोर उभा राहतो. दुःखाच्या प्रसंगी नातेवाईकांना जागेसाठी वाद घालावा लागतो किंवा इतरांची विनंती करून अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ येते. काही ठिकाणी तर प्रशासनाला मध्यस्थी करून अंत्यविधी पार पाडावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत..स्मशानभूमीअभावी काही गावांमध्ये नदीकाठी, ओढ्याच्या कडेला किंवा थेट स्वतःच्या शेतात अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे हणमंतवाडी (आ.बु) येथे तर चक्क मुख्य रस्त्याच्या कडेला अंत्यसंस्कार करण्यात येत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे, जे अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे..२४ गावांमध्ये नाही जागानिलंगा तालुक्यात एकूण १६२ गावे असून त्यापैकी १० गावे स्थलांतरित आहेत. उर्वरित १५१ महसुली गावांपैकी ११६ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. १२७ गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी अधिकृत शासकीय जागा उपलब्ध असून ती कार्यरत आहे. २४ गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी अधिकृत जागाच नाही. ७ गावांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. तर काही गावांमध्ये खासगी जागेवर स्मशानभूमी करण्याचे प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत..या गावांमध्ये अजूनही संघर्षनिलंगा तालुक्यातील ढोबळेवाडी, माचरटवाडी, हाडोळी, राजेवाडी, अंबेवाडी, माळेगाव (जे.), मानेजवळगा, चन्नाचीवाडी, सिंधीजवळगा या ९ गावांमध्ये ना शासकीय, ना खासगी अशी कोणतीही जागा उपलब्ध नाही. यामुळे या गावांतील नागरिकांना अंत्यविधीसाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे..शेतात, ओढ्यात अंत्यविधीज्यांच्याकडे शेती आहे ते शेतात अंत्यविधी करतात आणि ज्यांच्याकडे शेती नाही ते कुठेतरी ओढ्याच्या किंवा रस्त्याच्या कडेला अंत्यविधी करतात. यावर लोकप्रतिनिधी व शासनाने काहीतरी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, आणि आमच्यासह ज्या ठिकाणी स्मशानभूमी नाही, त्याठिकाणी जागा उपलब्ध करून स्मशानभूमी करून द्यावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.दीड किलोमीटर अंत्ययात्रागेल्या अनेक वर्षांपासून माचारटवाडी गावात स्मशानभूमी नाही, त्यासाठी शासकीय जागा नाही, ना कोणी जागा देत नाही. गावात नुकतेच एका महिलेचे निधन झाले. त्यामुळे जवळपास दीड किलोमीटर लांब अंत्ययात्रा काढून नातेवाइकांना महिलेवर शेतात अंत्यविधी करावा लागला.."निलंगा तालुक्यातील ९ गावांमध्ये स्मशान शेडसाठी शासकीय व खासगी जागा उपलब्ध नाही. संबंधित गावांमध्ये खासगी जागा देणाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सामंजस्याने जागा उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."— सतीश पाटील,गटविकास अधिकारी,निलंगा"निलंगा तालुक्यातील ७ गावांमध्ये स्मशान शेडसाठी प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून मंजूर झालेला आहे. ते लवकरच काम पूर्ण होईल."— प्रसाद कुलकर्णी, तहसीलदार, निलंगा