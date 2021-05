हिंगोली जिल्‍ह्यात ६८२ कामावर नऊ हजार मजुरांच्या हाताला काम

By

हिंगोली : जिल्ह्यात ( Hingoli work) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने (MREGS)अंतर्गत ६८२ विविध कामे सुरु असून या कामावर नऊ हजार ३१६ मजुरांची उपस्थिती आहे. Nine thousand laborers work on 682 jobs in Hingoli district

जिल्‍ह्यात दुसऱ्या टप्प्यातील संचारबंदीत मागच्या काही दिवसापासून शिथीलता देण्यात आल्याने रोजगार हमी, जलसंधारण व टंचाई निवारणाची कामे सुरु करण्यात येतील असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार स्थलांतरित मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी लॉकडाऊनमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवत जिल्ह्यात तातडीने हमी योजनेची कामे सुरु करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात ६८२ कामे सुरु करण्यात आली आहेत.

हेही वाचा - हंडाभर पाण्यासाठी महिलांची पायपिट; सेनगाव तालुक्यातील जयपूर येथील स्थिती

महात्‍मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विविध कामे केली जातात यामध्ये रोपवाटिका, सिंचन विहीर, सार्वजनिक सिंचन विहीर, बिहार पॅटर्न, बांधावर वृक्ष लागवड, घरकुल, तसेच रास्ता दुतर्फा वृक्ष लागवड आदी कामांचा यात समावेश आहे. जिल्‍ह्यात सध्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा विहीरीची कामे युद्ध पातळीवर सुरु होती .मात्र लॉकडाऊनमुळे ह कामे ठप्प झाली होती. मागील महिन्यापासून रोहयोच्या कामांना शिथीलता मिळाल्याने जिल्‍ह्यातत ६८२ कामे सुरु असून नऊ हजार ३१६ मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध झाले आहे.

यामध्ये हिंगोली तालुक्यात १४१ कामे सुरु असून त्या कामावर दोन हजार ३१४ मजूर उपस्थित आहेत, औंढा तालुक्यात ७७ कामे सुरु असून, ८४१ मजूर कामे करीत आहेत, तर वसमत येथे २४२ कामे सुरु असून, दोन हजार ८८२ मजूर कामे करीत आहेत. याशिवाय कळमनुरी तालुक्या १४१ कामावर दोन हजार ३६ मजूर कामे करीत आहेत. सेनगाव तालुक्यात १८१ कामावर एक हजार २४३ मजूर कामे करीत आहेत.

जिल्ह्यातील स्थलांतरित मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी विभागाने लॉकडाऊनमध्ये मदतीचा हात पुढे केला असल्याने मजूर, कामगाराना थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. यातील काही कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळताच ती कामे तातडीने सुरु करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे